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露營地用「自來水洗鼻子」　德州女染食腦變形蟲8天後死亡

▲▼自來水,水龍頭。（示意圖／達志影像）

▲女因為自來水感染腦炎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州傳出一名女子在露營地用自來水洗鼻子時，感染腦炎並且死亡。專家表示，女子使用的水中可能含有食腦變形蟲，強調該地區的水源仍然可以安全食用，因為這種感染非常罕見，且只會透過鼻子進入人體。

當地媒體報導，這名沒有對外透露姓名的71歲女子，去年因為感染腦炎去世，德州衛生部門認為，她可能是使用露營地提供房車的供水系統，清洗鼻竇時被感染，4天後便出現發燒、頭痛和精神狀態改變等症狀，後來還出現癲癇，8天後身亡。

雖然發生不幸事件，德州衛生部門對外表示，該地區的水源仍然可以安全飲用，強調由食腦變形蟲（福氏內格里阿米巴原蟲）所引發的感染非常罕見，而且通常只會透過鼻子進入人體。

美國類似食腦變形蟲的案例不算常見，每年僅有幾起死亡案件，不過德州是美國食腦變形蟲病例最多的州之一，1962 年至 2022 年間，全美共確診 157 例，其中39例發生在德州。

這種疾病通常出現在溫暖的淡水湖泊和河水中，雖然罕見卻十分致命，約97%的感染者會死亡。當地官員建議，民眾最好把水煮沸1分鐘以上，再用來清洗鼻子，從事淋浴、洗澡或游泳等活動時不要讓水進入鼻子中。

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