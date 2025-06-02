　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「我精神無能？」拜登不忍了親上火線怒嗆　罕見揭罹癌病情

拜登出席紀念日活動，對於狂爆猛料稱拜登智力衰退的新書《原罪》相當氣憤，出言狠酸。（翻攝自X @Joe Biden）

▲拜登出席紀念日活動，對於狂爆猛料稱拜登智力衰退的新書《原罪》相當氣憤，出言狠酸。（翻攝自X @Joe Biden）

圖文／鏡週刊

首度霸氣開嗆！美國前總統拜登（Joe Biden）上週五（5月30日）出席特拉華州的陣亡將士紀念日活動時，罕見公開談論自己罹患前列腺癌一事。拜登對於近日爆料新書《原罪》相當不滿，甚至用戲謔口吻狠酸：「你可以看得出來我精神無能，我走不動，但我可以痛揍他們兩個！」此番言論不僅回應各界對其健康與心智狀態的質疑，也讓外界關注美總統連任戰局是否再添變數。

在特拉華州紐卡斯爾舉行的追思儀式後，拜登首度提及自己罹患前列腺癌，正接受口服藥物治療。他強調對病情「持樂觀態度」，並表示：「我們會戰勝它。」這是拜登自白宮公開體檢報告以來，首次親口說明自身健康狀況。

面對記者追問，拜登語帶戲謔地說：「你可以看得出來我精神無能，我走不動，但我可以痛揍他們兩個！」外界普遍認為，這番話是針對新書《原罪》作者：CNN主播塔珀（Jake Tapper）與Axios記者湯普森（Alex Thompson）。

書中指控拜登在任期末段心智衰退，團隊刻意掩蓋其健康惡化，並稱他在拍攝競選廣告時無法連貫表達，會議中必須依靠逐字稿，甚至白宮內部都對其身體狀況「所知甚少」。

拜登競選團隊隨即駁斥書中內容，發言人指出「這本書沒有一點可信的證據能證明拜登無法履行職責，也沒有證實所謂掩蓋行動的說法」。強調拜登一直以來都是一位積極參與、富有同理心的領導人。

拜登也反嗆：「如果他們那麼行，當初怎麼不出來跟我選？因為我會打敗他們。」語氣中充滿自信以及對《原罪》作者的不滿。

此外據《福斯新聞》報導，《原罪》一書被川普陣營視為重要攻擊武器。近期更有媒體取得2023年拜登接受特檢官赫爾（Robert Hur）訪談的錄音外洩內容，其中拜登疑似忘記兒子博‧拜登（Beau Biden）的忌日，語言表達也顯混亂，進一步引發對其認知能力與總統適任性的質疑。

儘管風波不斷，拜登當日在紀念活動中仍展現堅定立場，強調：「軍隊是我們國家的脊梁，只有1%的美國人承擔保衛國家的風險，我們欠他們的比能償還的還多。」這番話被外界解讀為對國家責任的再次表態，也是一種對外界質疑的回應。


更多鏡週刊報導
驚悚片／「當街斬首弟媳」提頭顱閒晃、揮血刀示威　印度村民驚恐尖叫逃竄
隧道出口驚見火海！25歲男自撞橋墩後拋飛慘死　「燒到僅剩骨架」國3封路近2小時
特斯拉車主深夜提告了！貿易老董無照連撞6車　警：等他出院辦案

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停車費4萬元！「超狂釘子車」單據爆了
李怡貞律師事務所「被Google下架」！
快訊／魂斷阿里山公路天長橋！1男「拋飛15M深溪谷」躺河床亡
爸媽開車墜池塘雙亡　保險拒賠！子女請求500萬吞敗
快訊／「天空之鏡」驚傳意外！一家人出遊　18歲哥失聯
扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤
NOVA董事長酒駕！　遭警攔查畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

「我精神無能？」拜登不忍了親上火線怒嗆　罕見揭罹癌病情

李在明喊「重返青瓦台」！力拚100天內搬家整修：龍山只是過渡站

緊身也不行！大馬下令「教師嚴禁性感穿著」　網路發文有禁忌

衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀

最可能當選南韓總統！李在明召開記者會　評「強人川普」關稅談判

菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！　可望擔任社福大使

哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果　反被網友拿他爸打臉

媽回旅館房目睹「12歲女兒被壓床性侵」　勇掏槍阻止變態男

恐怖X光照！　印7歲男童跌倒「8cm鐵釘」直插腦袋

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

「我精神無能？」拜登不忍了親上火線怒嗆　罕見揭罹癌病情

李在明喊「重返青瓦台」！力拚100天內搬家整修：龍山只是過渡站

緊身也不行！大馬下令「教師嚴禁性感穿著」　網路發文有禁忌

衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀

最可能當選南韓總統！李在明召開記者會　評「強人川普」關稅談判

菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！　可望擔任社福大使

哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果　反被網友拿他爸打臉

媽回旅館房目睹「12歲女兒被壓床性侵」　勇掏槍阻止變態男

恐怖X光照！　印7歲男童跌倒「8cm鐵釘」直插腦袋

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

富邦人壽增提百億元外匯準備金　力抗台幣升值壓力

衣服洗完飄異味？家事達人：少了「1動作」恐惹臭上衣

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

彰化「最強釘子車」！停法院旁半年未動　在地人曝可能原因

天使獎助學金頒發　台東六鄉鎮學童與師長受惠

22歲男長期以「泡麵零食充飢」！　患潰瘍性結腸炎…終生服藥

崑山×復興聯展點亮市政廳　新銳藝術潮湧台南、60週年主視覺吸睛

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

國際熱門新聞

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

買春驗貨驚覺「正妹有GG」　他反遭變性人暴打

烏軍籌備18個月！　俄70億美元軍機報銷

美商務部長：關稅不會消失　不延長寬限期

美移民局突襲　逮36名台灣、中國非法移民

澤倫斯基同意俄提議！烏出席6/2和談

菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！

股神巴菲特生活簡單出名　只建議這輩子3件事「值得揮霍」

地磁風暴來襲南北半球現極光　美27州可見「鮮豔色彩渲染天空」

母嗑藥激戰男友　逼17歲女兒觀戰

印度男斬首嫂嫂　提頭顱去自首嚇壞路人

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

衛星影像曝光　俄多架轟炸機被摧毀

9歲女童看完牙醫昏睡　幾小時後死亡

更多熱門

相關新聞

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

宛如八點檔劇情竟真實上演！一名男網友崩潰表示，女友到家中聚會過夜，怎料，隔日卻驚見女友與親哥哥裸體躺在同一張床上。文章一曝光，讓大票網友驚呼，「好狗血的劇情喔！」

一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

引擎蓋突冒出一顆蛇頭　女嚇：超大一條

引擎蓋突冒出一顆蛇頭　女嚇：超大一條

亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果

哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果

關鍵字：

拜登原罪鏡週刊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面