「我精神無能？」拜登不忍了親上火線怒嗆　罕見揭罹癌病情

▲拜登出席紀念日活動，對於狂爆猛料稱拜登智力衰退的新書《原罪》相當氣憤，出言狠酸。（翻攝自X @Joe Biden）

圖文／鏡週刊

首度霸氣開嗆！美國前總統拜登（Joe Biden）上週五（5月30日）出席特拉華州的陣亡將士紀念日活動時，罕見公開談論自己罹患前列腺癌一事。拜登對於近日爆料新書《原罪》相當不滿，甚至用戲謔口吻狠酸：「你可以看得出來我精神無能，我走不動，但我可以痛揍他們兩個！」此番言論不僅回應各界對其健康與心智狀態的質疑，也讓外界關注美總統連任戰局是否再添變數。

在特拉華州紐卡斯爾舉行的追思儀式後，拜登首度提及自己罹患前列腺癌，正接受口服藥物治療。他強調對病情「持樂觀態度」，並表示：「我們會戰勝它。」這是拜登自白宮公開體檢報告以來，首次親口說明自身健康狀況。

面對記者追問，拜登語帶戲謔地說：「你可以看得出來我精神無能，我走不動，但我可以痛揍他們兩個！」外界普遍認為，這番話是針對新書《原罪》作者：CNN主播塔珀（Jake Tapper）與Axios記者湯普森（Alex Thompson）。

書中指控拜登在任期末段心智衰退，團隊刻意掩蓋其健康惡化，並稱他在拍攝競選廣告時無法連貫表達，會議中必須依靠逐字稿，甚至白宮內部都對其身體狀況「所知甚少」。

拜登競選團隊隨即駁斥書中內容，發言人指出「這本書沒有一點可信的證據能證明拜登無法履行職責，也沒有證實所謂掩蓋行動的說法」。強調拜登一直以來都是一位積極參與、富有同理心的領導人。

拜登也反嗆：「如果他們那麼行，當初怎麼不出來跟我選？因為我會打敗他們。」語氣中充滿自信以及對《原罪》作者的不滿。

此外據《福斯新聞》報導，《原罪》一書被川普陣營視為重要攻擊武器。近期更有媒體取得2023年拜登接受特檢官赫爾（Robert Hur）訪談的錄音外洩內容，其中拜登疑似忘記兒子博‧拜登（Beau Biden）的忌日，語言表達也顯混亂，進一步引發對其認知能力與總統適任性的質疑。

儘管風波不斷，拜登當日在紀念活動中仍展現堅定立場，強調：「軍隊是我們國家的脊梁，只有1%的美國人承擔保衛國家的風險，我們欠他們的比能償還的還多。」這番話被外界解讀為對國家責任的再次表態，也是一種對外界質疑的回應。



更多鏡週刊報導

驚悚片／「當街斬首弟媳」提頭顱閒晃、揮血刀示威 印度村民驚恐尖叫逃竄

隧道出口驚見火海！25歲男自撞橋墩後拋飛慘死 「燒到僅剩骨架」國3封路近2小時

特斯拉車主深夜提告了！貿易老董無照連撞6車 警：等他出院辦案