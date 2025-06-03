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呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他

家事律師，林沄蓁律師。 針對呂秋遠事件公開現身說明，抑制社會歪曲現象！

作家H 發佈於 2025年6月2日 星期一

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，沉寂一個多月後，在臉書發出長達5000字的貼文自清，反咬整起事件的起因是「生母勾引他」，並公開部分雙方私訊內容。生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播表示，「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙」。

林沄蓁表示，之前跟呂說話錄音，是為了自保，且在懷孕後期，呂秋遠不斷以工作為由要求她墮胎，若不墮胎就會下一個決定，而這決定不是她喜歡的。此外，若她要生下小孩，就要離職，無法一起工作。

▲▼呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他。（圖／翻攝作家H臉書）

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▲生母林沄蓁律師。（圖／翻攝作家H臉書）

林沄蓁說，由於害怕面對面時呂律師會「動手動腳」，擔心孩子受到碰撞，因此只敢在電話聯繫時錄音。她提到呂律師習慣避免使用敏感詞彙，例如「墮胎」或「拿小孩」，但在錄音檔中呂律師因太過生氣或沒有耐心時，不小心說出了這些關鍵詞。

關於前段婚姻，林律師澄清，她大約30歲時有一段10個月的婚姻，而這與她開始念法律、考上律師（大約34、35歲後）以及與呂律師的關係沒有直接關聯。

她哭著說，那段婚姻對她而言是一個創傷，她努力想忘記，因為過程中她曾遭受暴力，「在婚姻過程中，我是曾經被打、被掐脖子、被摔家具的人」，儘管她性格強硬不想承認自己是受害者，但她卻無法抵抗，一直認為是自己的錯，無法面對過去。墮胎雖然是當時對那段婚姻而言「正確的決定」，但對她個人而言仍是創傷與心理陰影，她甚至曾去廟裡為孩子做超渡。

針對網路上的質疑「為何前段婚姻可以拿小孩，這段卻堅持生下」，林律師解釋，懷孕是一個奇妙的過程，讓她從一個不確定自己要結婚生子的人，在感受到生命成長、看到心跳後，情感上突然變成了母親。她當初的確決定可以一個人將孩子撫養長大，並澄清自己沒有計畫性的懷孕或想要綁別人。

▲▼ 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

▲律師呂秋遠 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

林律師否認「瘋狂追求」呂秋遠，透露當時因前一個實習律師事務所只有行政工作經驗，又急需更換事務所，在沒有門路的情況下，偶然試探性地發私訊給呂律師求助。

她對呂律師收留她表達感激，因為實習律師換事務所程序麻煩且沒安全感，因此抱持著尊敬和崇拜的態度，認為是呂律師給了她恩情，所以進入事務所後只想著好好當他的實習律師、助手，沒有再想去別的地方。

她認為，「自己去追求老闆」是一件「很瘋狂的事情」，因為這會危及她的工作安全，「如果對他有不當的性騷擾、性暗示，老闆不爽把我開除，那我的工作就完蛋了，就要找下一個實習所了」。

關於交往簡訊，林律師解釋，呂律師文章中提到的那些簡訊，是她與呂律師「已經在一起之後」才有的情侶間的互動。呂律師大約在3月23日正式追求她，儘管未使用「交往」等詞，而是問她是否願意讓他「照顧」。

她表示，當時發文站出來的原因，就是呂律師「利用虐童案來發文建立人設」，經營愛小孩形象，卻對她們的孩子不聞不問，甚至以生病為由拒不見面，強大的反差讓她認為不能再沉默，需要以母親及律師的身分站出來澄清事實，「一定要站出來面對」、「勇敢發聲為自己爭取」、「不要沉默讓一個受害者」，因為「當受害者沉默也沒有用」。

林沄蓁表示，呂秋遠事後「刻意」將她的名字跟照片顯露出來，導致她的事務所被「肉搜」，連帶同事照片被曝光，事務所因此「遭到很大騷擾很困擾」，而她也因此失業，之後只能去別的事務所尋找機會。

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