48歲陸網紅「酒精中毒」突身亡！　友人嚇：先前身體都很好

▲大剛突然猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山西長治一名48歲的民俗技藝網紅「大剛」1日突然過世，令不少粉絲網友震驚不已。大剛的妻子表示，丈夫是喝酒喝太多，導致酒精中毒死亡的。大剛的友人得知噩耗後，十分震驚表示，「大剛之前的身體狀況都很好，突然過世太可惜了。」

據《極目新聞》報導，大剛的社群帳號「大剛演藝傳媒」1日發布訃告，「家父景旭剛於2025年6月1日上午，因病不幸離世，享年48歲，定於6月4日出殯。」落款為景旭剛的兒子。

許多網友在留言區，對大剛的離世表達了哀思，並稱大剛老師多才多藝，「太可惜了，一路走好！」

▲▼大剛是一名民俗技藝表演網紅。（圖／翻攝自微博）

一名大剛的朋友表示，「他兒子在朋友圈發了父親去世的消息後，我才得知了這一情況，也對大剛老師的離世，表達了哀思，大剛老師是山西長治上黨區看寺村人，他是我們長治的民間網紅藝人，擅長表演小品、歌舞、雜技，代表作有《傻子逛歌廳》、《吸碗功》等。」

另一名大剛的朋友表示，「我們前幾天還在一起，他是因飲酒過量，引發急性心梗猝死。」

廣州醫科大學附屬第一醫院副主任醫師梁永源表示，如果一個人大量飲酒，就會造成乙醇在體內蓄積過多，從而造成乙醇中毒，會引起心率增快、血管收縮、耗急驟升高，會導致心肌缺血，嚴重的會造成心肌梗塞，導致死亡，當酒精中毒時，應及時就醫。

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