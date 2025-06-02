川普禁哈佛招外籍生、審查簽證申請人線上活動　外交部曝最新情況

▲針對川普政府取消哈佛大學招收國際生資格，並要求領事官員對學生簽證申請人進行線上活動審查，我國外交部回應了。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普5月宣布取消哈佛大學招收國際學生資格，同時要求對哈佛學生簽證申請人進行線上活動審查。對此，外交部6月2日表示，台灣留學生目前未受到影響，已經預約的學生簽證面談仍照常進行，外交部及駐外館處會持續與美方相關單位及官員維持密切聯繫，爭取維護我國留學生權益。

外交部2日指出，關於川普取消哈佛大學招收國際學生資格、國務院要求領事官員針對所有以非移民簽證申請前往哈佛大學的人進行線上活動審查，因此事攸關我國學生赴美留學及深造權益，外交部第一時間即與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）、駐美國代表處及駐波士頓辦事處密切聯繫，掌握事件發展及影響。

外交部說，關於哈佛大學遭撤銷招收國際學生資格一事，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學的學生暫時未受到影響；由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。

外交部也說，我國駐波士頓辦事處已主動聯繫50多位在哈佛就讀的台灣學生，關心學生們在校情形並提供協助，目前台灣學生就學並未受到影響，正在等待哈佛大學國際事務處進一步說明，「駐處將持續與校方及我國同學保持密切聯繫」。

至於預計在今年入學的國際學生簽證措施，經洽詢AIT/T了解，「現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消」，有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可以繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，則建議持續留意AIT/T網站公布的最新訊息。

外交部強調，外交部及駐美館處未來會持續與美方保持密切聯繫，台美為理念相近夥伴，長期共享自由、民主與人權等核心價值，後續將視情勢發展與相關部會協調合作，全力維護台灣留學生權益，並提供必要協助。