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外交部次長曝：派遣高階代表團下週赴阿拉斯加　交流天然氣採購

▲外交部次長陳明祺接受國際媒體彭博社專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部次長陳明祺接受國際媒體彭博社專訪。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

我外交部次長陳明祺29日接受外媒彭博社專訪時針對關稅談判時透露，台灣期望能爭取比其他國家更優惠的稅率，「如果別人是10%，我們希望是低於10%。」他同時也透露， 台灣已接獲美方邀請，將派遣高階代表團參與6月初於阿拉斯加舉行的「永續能源會議」，就液化天然氣（LNG）採購及相關基礎設施投資進行交流。

美國國際貿易法庭認為，白宮推動「對等關稅」政策所援引的「緊急法規」，並未賦予總統單方面對世界各國課徵對等關稅的權力，因此裁判將此政策暫緩，然而，川普政府隨即提出上訴，因此該裁判目前暫緩執行。

至於，我國在對等關稅政策上的應變與談判進度，陳明祺5月29日接受國際財經媒體彭博電視（Bloomberg TV）專訪時透露，台美貿易談判進程、美國關稅政策、新台幣匯率及能源合作等外界關注議題，我方政策立場與未來展望。

陳明祺指出，台美貿易談判目前持續推進，雙方溝通順暢，儘管仍有部分技術細節待釐清，我方對於能在美方90天暫停期結束前完成「好、完整又漂亮」的協議充滿信心，並盼以此建立公平互惠的貿易關係。

陳明祺強調，美國法院對川普關稅政策之裁決可能引發後續效應，但台灣立場始終如一，將持續全力推進談判，台灣期望能爭取比其他國家更優惠的稅率，「如果別人是10%，我們希望是低於10%。」。陳明祺認為，高關稅將壓縮企業利潤、墊高成本，最終不利於企業對美投資，因此，呼籲美方應從整體經濟效益檢視相關政策。

此外，陳明祺說明，我方在談判中，已明確表達保護農民權益與維護食品安全的立場，同時展現市場開放的誠意，談判重點在於調整雙方期待，釐清美方具體關切事項，台灣將持續以務實態度推進協商。

在能源議題方面，陳明祺證實，台灣已接獲美方邀請，將派遣高階代表團參與6月初於阿拉斯加舉行的「永續能源會議」，就液化天然氣（LNG）採購及相關基礎設施投資進行交流，台灣已於今年3月簽署意向書，表達對阿拉斯加LNG專案及其輸氣設施的高度興趣，展現我方強化能源供應多元化的決心。

面對國人也相當關心的匯率議題，陳明祺點出，新台幣匯率並非台美貿易談判的議題，台灣是自由貿易經濟體制，貨幣波動由市場決定，目前亞洲各國貨幣皆呈升值趨勢，新台幣也在合理範圍內波動。

對於近期市場傳言「新台幣升值是對美方釋出善意」，陳明祺直言，這是「高估我們中央銀行的能力與意願」，中央銀行一貫尊重市場機制，通常不會干預匯率市場，僅在波動過大、可能影響整體經濟穩定時，才會考慮適度調節。

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