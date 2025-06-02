川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

▲美國哈佛大學。（圖／路透）



政治中心／台北報導

針對美國川普政府於5月23日撤銷哈佛大學招收外國學生資格，引發社會廣泛關注。對此，外交部2日表示，此案攸關我國學生赴美留學及深造的權益，總統賴清德甚為重視，而外交部第一時間即與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）、我國駐美國代表處及駐波士頓辦事處密切聯繫，掌握事件發展與可能影響。

外交部指出，外交部長林佳龍已數度親向美國在台協會（AIT）處長谷立言提洽，表達對我國學生權益的高度關切，外交部及駐外館處並與AIT/T等美方相關單位及官員維持密切聯繫。

外交部指出，哈佛大學遭撤銷招收國際學生資格一事，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學的學生暫時未受到影響；由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。

外交部表示，我國駐波士頓辦事處已主動聯繫50餘位在哈佛就讀的台灣學生，關心在校情形並提供協助。目前台灣同學就學並未受到影響，正等待哈佛大學國際事務處進一步說明，駐處將持續與校方及我國同學保持密切聯繫。

有關預計於今年入學的國際學生簽證措施，外交部指出，經洽詢AIT瞭解，現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消；有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可以繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，則建議持續留意AIT/T網站所更新的訊息。

外交部承諾，我國駐美館處將持續與美方保持密切聯繫，強調台美為理念相近夥伴，長期共享自由、民主與人權等核心價值，後續將視情勢發展與相關部會協調合作，全力維護我國留學生權益，並提供必要協助。

▼川普政府與哈佛大學摩擦升級。（圖／達志影像／美聯社）

