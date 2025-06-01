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配合外交部迎賓　北市博愛特區2天交通管制時間地點公布

▲為配合外交部接待外賓活動，北市中正一警分局將進行為期2天的交通管制央措施。（圖／記者張君豪翻攝）

▲為配合外交部接待外賓活動，北市中正一警分局將進行為期2天的交通管制央措施。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為配合外交部於6月3日（周二）、5日（周四）上午假總統府前凱達格蘭大道、重慶南路等周邊路段及府前南北廣場舉辦迎賓活動，北市警局中正一分局為維護政府迎賓活動交通秩序安全，屆時活動場地周遭將規劃交通疏導管制；警方強調：外交部接待外賓活動期間，實施車輛管制區域及時段包含3日、5日兩天9時起，管制範圍包含凱達格蘭大道重慶南路至公園路東、西雙向車道、重慶南路寶慶路至貴陽街南、北雙向車道，以及懷寧街南、北雙向車道；懷寧街北往南車道。重慶南路與衡陽路口管制北往南車道。

3日及5日10時15分起至12時，警方增加擴大管制包含重慶南路南、懷寧街南北雙向車道、貴陽街、寶慶路東西雙向車道。另外從2日0時起至3日12時止，貴陽街1段包含重慶南路至公園路段南、北側公有汽機車停車格位，禁止車輛停放。

警方呼籲，因本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（或查詢網址http://www.pto.gov.taipei/

交通管制訊息將隨時提供警廣電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，遵守警員、義交指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免耽誤行車時間。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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