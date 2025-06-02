高雄轎車誤闖施工區「右側卡溝管」　駕駛受驚嚇

▲6月2日中午，高雄市岡山區竹圍中街傳出一起汽車誤闖施工區域，導致車輛右側車身陷入約1.5公尺深的管溝中。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今天（2日）中午時分，高雄市岡山區竹圍中街傳出一起汽車誤闖施工區域的意外。62歲蘇姓男子駕駛自小客車，行經竹圍中街66號附近時，不慎駛入正在進行污水下水道連接管埋設開挖的施工坑洞，導致車輛右側車身陷入約1.5公尺深的管溝中。所幸蘇男並無大礙，僅受到驚嚇。

岡山分局壽天派出所於中午12時許接獲民眾報案，立即派員趕赴現場。員警到場後，迅速協助封鎖事故區域並指揮交通，以防範其他車輛誤入造成更大的危險。

據了解，該處為水利局「岡山橋頭污水區（岡山區）第二期第一標工程（III）」的施工範圍，上午11時17分，施工單位正準備對已埋設污水下水道連接管的管溝進行混凝土澆置作業，因此移開了原先覆蓋管溝的臨時鐵板。

當時蘇男駕駛車輛欲進入工區旁的保養廠進行保養，現場義交人員因此暫時開放道路封閉的臨時交通維持設施，讓蘇男車輛駛入，然而，蘇男進入管制區時，不慎將車輛開進管溝。

警方確認蘇男沒有酒駕情事，事故發生後，相關人員迅速處置，已於上午12時25分將受困車輛吊起，並完成報警程序。目前現場事故車輛已排除，交通也恢復正常。詳細的事故原因與責任歸屬，仍待相關工程單位進一步調查釐清。