　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄轎車誤闖施工區「右側卡溝管」　駕駛受驚嚇

▲▼今天（2日）中午左右，高雄市岡山區竹圍中街傳出一起汽車誤闖施工區域，導致車輛右側車身陷入約1.5公尺深的管溝中。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲6月2日中午，高雄市岡山區竹圍中街傳出一起汽車誤闖施工區域，導致車輛右側車身陷入約1.5公尺深的管溝中。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今天（2日）中午時分，高雄市岡山區竹圍中街傳出一起汽車誤闖施工區域的意外。62歲蘇姓男子駕駛自小客車，行經竹圍中街66號附近時，不慎駛入正在進行污水下水道連接管埋設開挖的施工坑洞，導致車輛右側車身陷入約1.5公尺深的管溝中。所幸蘇男並無大礙，僅受到驚嚇。

岡山分局壽天派出所於中午12時許接獲民眾報案，立即派員趕赴現場。員警到場後，迅速協助封鎖事故區域並指揮交通，以防範其他車輛誤入造成更大的危險。

據了解，該處為水利局「岡山橋頭污水區（岡山區）第二期第一標工程（III）」的施工範圍，上午11時17分，施工單位正準備對已埋設污水下水道連接管的管溝進行混凝土澆置作業，因此移開了原先覆蓋管溝的臨時鐵板。

▲▼今天（2日）中午左右，高雄市岡山區竹圍中街傳出一起汽車誤闖施工區域，導致車輛右側車身陷入約1.5公尺深的管溝中。（圖／記者吳世龍翻攝）

當時蘇男駕駛車輛欲進入工區旁的保養廠進行保養，現場義交人員因此暫時開放道路封閉的臨時交通維持設施，讓蘇男車輛駛入，然而，蘇男進入管制區時，不慎將車輛開進管溝。

警方確認蘇男沒有酒駕情事，事故發生後，相關人員迅速處置，已於上午12時25分將受困車輛吊起，並完成報警程序。目前現場事故車輛已排除，交通也恢復正常。詳細的事故原因與責任歸屬，仍待相關工程單位進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀
快訊／還沒下完！3縣市大雨特報
快訊／新店南勢溪意外！　男子溺斃
台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光
快訊／元大銀行前董事長范志強逝世　享壽74歲
快訊／00929配息出爐！　6／18除息
議員宣布加入民眾黨！　牽動地方藍綠版圖
全台45家店被抄了！　負責人爽買法拉利、瑪莎拉蒂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　男子落水失聯搜救中

快訊／新店南勢溪釣客落水死亡！46歲男無呼吸心跳搶救不治

台南聯結車駕駛左轉沒注意　女子走斑馬線遭擦撞送醫

法庭直播修法草案通過二讀　劍青檢改：莫淪「秀場直播間」

高雄跆拳道教練被控吞補助款還兼差　家長怒告...校方啟動調查

不是小動物！台中神岡363戶無預警停電　台電：竹子惹的禍

營造商夫婦駕車墜池塘雙亡　子女請求500萬保金一二審都吞敗

幣想科技涉助詐團洗錢！民眾財損17億　負責人爽買法拉利

快訊／阿里山公路「車輛翻落邊坡」！1男泡水中無心跳　警消搶救中

快訊／台南混凝預拌車翻覆！駕駛卡車內「脫困時已僵硬」明顯死亡

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【有人在嗎？】2兄弟蹲看挖土機太入神XD媽媽說話慘被無視

快訊／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　男子落水失聯搜救中

快訊／新店南勢溪釣客落水死亡！46歲男無呼吸心跳搶救不治

台南聯結車駕駛左轉沒注意　女子走斑馬線遭擦撞送醫

法庭直播修法草案通過二讀　劍青檢改：莫淪「秀場直播間」

高雄跆拳道教練被控吞補助款還兼差　家長怒告...校方啟動調查

不是小動物！台中神岡363戶無預警停電　台電：竹子惹的禍

營造商夫婦駕車墜池塘雙亡　子女請求500萬保金一二審都吞敗

幣想科技涉助詐團洗錢！民眾財損17億　負責人爽買法拉利

快訊／阿里山公路「車輛翻落邊坡」！1男泡水中無心跳　警消搶救中

快訊／台南混凝預拌車翻覆！駕駛卡車內「脫困時已僵硬」明顯死亡

開箱沖繩互動式室內水族館！那霸機場20分鐘抵達、隔壁就是百貨

「小許瑋甯」韓笙笙生了！　甜曬全家福女兒萌樣曝光

快訊／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　男子落水失聯搜救中

衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀

洗完澡「1常見動作」超傷髮質！醫示警：恐加速脫髮　一票人踩雷

曾培雅爭取東停28定案　打造東區新行政中心最後一哩路

放棄蛋黃區生活　婚後跟隨老公「住鄉下公婆家」！一票狂搖頭

快訊／還沒下完！3縣市大雨特報

歐冠封王蒙陰影！　大巴黎冠軍遊行爆2死逾200傷

25歲謀女郎「吻戲全假親」被罵翻！　網一看人設傻眼：不想就別接

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

社會熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

即／銘傳大學附近車禍！　已6人受傷送醫

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

高雄21小時內連3起嚴重車禍！釀4死「不到30歲」

即／五股透天厝驚見白骨乾屍！房東姪兒驚嚇報警

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

高雄嚴重車禍！重機騎士傷重亡

好市多女店員遭偷拍裙底！色狼是少校

獨／台中男殺死啃老哥　母心碎求輕判

即／首例！SBL2球員操控比分押注運彩遭判刑

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

更多熱門

相關新聞

高雄賓士失控衝撞分隔島！驚悚翻滾影片曝

高雄賓士失控衝撞分隔島！驚悚翻滾影片曝

高雄今日雨勢不斷，一輛白色賓士車行駛時疑似切換車道不慎打滑，車輛一路衝向路中央分隔島，撞擊後整輛車躺在分隔島上，還波及到對向2車。警方表示，肇事駕駛送醫無大礙，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

毛囊炎患者激增2成　醫：抹髮蠟、戴安全帽易中鏢

毛囊炎患者激增2成　醫：抹髮蠟、戴安全帽易中鏢

高雄國賓飯店容積爭議　自救會再槓高市府！大陸建：依法送審

高雄國賓飯店容積爭議　自救會再槓高市府！大陸建：依法送審

高雄21小時內連3起嚴重車禍！釀4死「不到30歲」

高雄21小時內連3起嚴重車禍！釀4死「不到30歲」

金門機場旁車禍　2車圓環擦撞輪胎掉落車頭全毀

金門機場旁車禍　2車圓環擦撞輪胎掉落車頭全毀

關鍵字：

高雄岡山區意外交通車輛

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面