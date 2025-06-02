消防總動員！基隆龍舟賽「水上競速+岸上防災」雙亮點

▲基隆消防讓傳統節慶「安全升級」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市年度盛事「端午龍舟競賽嘉年華」於5月31日在基隆港西三碼頭圓滿落幕。為期10天的系列活動自5月22日龍舟點睛儀式揭開序幕，接續展開選手練習賽、預賽至精彩決賽，吸引上萬民眾到場觀賽，感受濃厚的端午節慶氛圍。今年活動特別結合水域安全與防災宣導，消防局不僅全程派員維護賽事安全，更透過現場直播與互動攤位，將防災知識巧妙融入傳統節慶活動中，打造寓教於樂的端午嘉年華。

為確保活動期間水域安全，消防局及義消人員每日動員消防警義消人力，執行水上及陸上安全維護工作。5月31日預賽、決賽當天，消防局特別部署2艘船艇、1台遙控救生圈等裝備，並派遣包含警義消、救護人員及宣導人員在內共40多人到場支援。

▲基隆市消防局長游家懿（中）在直播中分享「救溺五步」及「防溺十招」以及的水域安全守則。

活動現場由龍舟委員會主委鄭國滄、八斗高中校長許文璋、消防局長游家懿與中嘉吉隆新聞主播蔡曉君共同進行賽事直播，將端午節慶熱鬧氛圍與重要防災知識同步傳遞給觀眾。

消防局長游家懿在直播中分享「救溺五步」及「防溺十招」以及的水域安全守則，強調戲水應選擇合法場所，現場要有合格救生人員與裝備，下水前務必先暖身並確認自己的身體健康狀況等，呼籲民眾戲水同時也要重視自身安全。發現溺水情形時應牢記「叫、叫、伸、拋、划」五字口訣，在救援他人前先保護好自己。

此外，消防局於海洋廣場設攤進行防災宣導，吸引大批親子共襄盛舉，宣導主題有地震保命三步驟「趴下掩護穩住」、製作家庭逃生計劃、住宅用火災警報器推廣，並向家長小朋友宣導「小火快逃、濃煙關門」的逃生觀念，提升全民防災意識。