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男子疑情緒低落吞藥　警方耐心勸導化解危機

▲台東鹿野男子誤食藥物送醫無礙。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東鹿野男子誤食藥物送醫無礙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉日前發生一起疑似服藥自傷事件，所幸在警方即時介入與耐心勸說下，成功避免憾事發生。關山警分局鹿野分駐所接獲地檢署通報，指轄內一名男子未依通知到案，且電話中流露輕生念頭，警方獲報後不敢大意，立即派員前往查處，並協助其就醫，成功挽回一條寶貴生命。

據了解，台東地方檢察署書記官日前來電通報鹿野分駐所，指出轄區內一名案件當事人未依規定報到，電話聯繫時語氣低落，甚至表示有服用農藥的念頭。接獲訊息後，警方立即指派員警李明憲、鄭棋偉與馮文威前往男子住處了解情況。

員警抵達現場後發現，該男子獨自在家，神情恍惚，疑似有飲酒狀況，臉部泛紅、語言不清，反應遲緩。過程中更被目擊疑似吞服從地上拾起的不明藥物顆粒，情況令人擔憂。考量男子可能涉及自我傷害或藥物濫用風險，警方一面語言安撫並耐心勸導，一面通知消防局救護人員到場支援。

在警方持續關懷下，男子最終同意就醫，隨即由救護車送往醫院進行診治。院方初步評估後表示，男子身體狀況穩定，暫無生命危險。警方也將處理情況回報地檢署，後續將由檢方依程序進行相關處理。

關山警察分局指出，民眾若面臨心理或情緒困擾，應主動尋求協助，切勿獨自承擔。無論是警政單位或各社福機構，皆可提供必要的支援與協助。分局也提醒民眾，若發現家人或親友出現異常行為，應儘速通報或撥打110，透過社會安全網的即時介入，共同守住每一份生命的尊嚴與安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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