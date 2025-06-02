按摩女師趁客敷毛巾偷錢　4千元藏鞋內被抓下場曝

▲趁客敷毛巾摸走4千元，基隆按摩女師竊盜罪判拘役。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

郭姓女按摩師於2024年11月20日傍晚，在為莊姓男客進行指壓服務時，趁以毛巾覆蓋客人臉部之際，竊取其置於按摩床下置物籃內皮夾中的4000元，並藏於鞋內。郭女偵查時坦承犯行，檢方依竊盜罪起訴並聲請簡易判決。法官審理後，判處拘役30日，可易科罰金。全案仍可上訴。

郭女於某養生會館任職按摩師。2024年11月20日傍晚，郭女在為莊姓男客進行指壓服務時，趁以毛巾覆蓋客人臉部之便，竟從按摩床下置物籃內竊取莊男外套皮夾中的4000元現金，並將贓款藏匿於自身鞋內。

莊男於服務結束後發現財物短少，立即報警處理。警方到場後，當場在郭女鞋內起獲失竊款項，隨即將郭女帶回偵辦。基隆地檢署偵查期間，郭女坦承犯行，檢方遂依竊盜罪嫌提起公訴，並聲請簡易判決。

承審法官指出，郭女利用職務之便竊取客人財物，不僅侵害他人財產權，更危害社會經濟秩序。經審酌被告犯後態度良好、犯罪動機及手段、所竊金額，以及其高中肄業學歷、家境狀況等情狀，量處拘役30日，並諭知易科罰金標準為每日1000元折算。