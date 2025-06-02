群育國際同濟會創會10週年　霧峰林家花園舉辦公益音樂會

▲「臺中市群育國際同濟會」昨舉辦創會10週年公益音樂會。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

「臺中市群育國際同濟會」由長期關注兒童教育與社會公益的教育工作者組成，今年是創會10週年，昨天（1日）在台中霧峰林家花園舉辦公益音樂會，展現「群策群力、共育未來」的核心精神。

群育國際同濟會創會長紀碧茹為好學補教系統創辦人，曾獲國際同濟會總會第一屆公益婦女代表及臺中市好人好事代表，並曾任台中市補教協會理事長。群育會成員包括教育工作者、全國律師公會副理事長、跆拳道國際教練裁判、女性創業菁英獎得主、調解委員及中醫師等46位成員，現任會長黃于珊擔任在地工商服務職位。

黃于珊表示，會內46位成員長期投入教育、公益與多元文化推廣，這次活動以藝術聯展搭配音樂演出，並加入原鄉孩童演唱布農古謠，希望喚起社會更多關注偏鄉學童。

黃于珊說，群育同濟會以照顧兒童優先為使命，致力推動公益行動，包含資助10所學校弱勢學童、捐贈圖書、舉辦兒童國際禮儀與財金營隊等活動。為慶祝十週年，群育同濟會特於南投福瑞堂舉辦「夏之舞」藝術聯展，並於6月1日結合公益音樂晚會，讓藝術與愛心共舞盛夏。

▲會長黃于珊（中）表示，這次活動以藝術聯展搭配音樂演出，並加入原鄉孩童演唱布農古謠，希望喚起社會更多關注偏鄉學童。（圖／民眾提供）

活動演出的音樂團體有「愛之光公益協會」，該協會致力推動護眼防盲教育與視障者關懷服務，提倡導眼彥康與視覺障礙議題，提升社會對視力保健的認識與重視；「大禮樂團」由8名唐氏症患者組成，樂團自2015年開班起，成員逐漸擴增，不僅學習陶笛，更挑戰電子吹管、非洲鼓等樂器，至今已累積110場公益與商演。

還有來自南投信義鄉的羅娜國小「LULUNA合唱團」，團員多為布農族原住民學生，傳唱布農古謠，融合童謠、祭槍歌與戰功頌等元素，展現民族文化底蘊。本次演出包含3首曲目：開場曲《Luluna》展現羅娜孩子純真的歌舞生活；《Cina組曲》感念母愛與傳統織袋情懷；《布農組曲》融合〈相親相愛〉、〈祭槍歌〉與〈報戰功〉，呈現獵人文化與族群精神；最後以《拍手歌（Kipahpahima）》結尾，與觀眾一同感受布農語詩歌的喜悅與希望。

▲信義鄉羅娜國小「LULUNA合唱團」。（圖／民眾提供）