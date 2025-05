大溪木博館慶10週年　蘇俊賓為9天系列活動揭序邀您瘋玩木藝

▲蘇俊賓指出,10週年館慶主視覺融合木紋年輪意象,象徵大溪工藝文化的深度與持續轉動生命力。(圖/市府提供)

記者楊淑媛/桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館(簡稱木博館)於16日,以「拾年有承,工藝之城」為主題,舉行十週年館慶活動開幕,由副市長蘇俊賓為即起9天的系列慶祝活動揭序並表示,木博館的成立以有系統地向世界訴說在地產業、信仰、地景等文化故事,去(113)年到木博館參觀人次突破50萬人,木博館已具備世界級城市博物館的潛力及影響力。

▲大溪木博館以「拾年有承,工藝之城」為主題,舉行10週年館慶。(圖/記者楊淑媛攝)

蘇俊賓並在開幕頒證儀式,特別感謝十年來參與地方文化發展的街角館及共學夥伴們參與與付出指出,有別於一般博物館,木博館破除展品與社區的界線,將當地的木藝傳統、生態景觀、宗教信仰與大漢溪獨特的地質條件等合而為一,將人文、自然及歷史融入當地,讓大溪每一條巷弄,都是精彩萬分的「館藏品」,力邀市民朋友有空多多來大溪走走,體驗大溪山城的城市魅力。

▲大溪木博館10週年,邀您來瘋玩木藝。(圖/記者楊淑媛攝)

而大溪木博館的成就,有賴於館內超過200位志工的滿腔熱情與專業素養,同時也歸功於大溪49處街角館與共學夥伴的支持,以及在地大溪居民的認同與參與。因為有他們的合作與付出,使大溪木博館得以讓文化走入生活、融入日常,成為與社區共生共榮的「有機博物館」。

▲完成修復、再利用的大溪國小日式宿舍,舉行開館。(圖/記者楊淑媛攝)

蘇副市長指出,本次10週年館慶主視覺融合木紋年輪、黑膠唱片、陀螺與靶等意象,就是象徵大溪工藝文化的深度與持續轉動的生命力,期許大溪木博館以「活的博物館」為核心,持續累積文化能量,與各個在地夥伴攜手邁向下一個精彩10年,壯大桃園在地品牌。

文化局邱局長正生表示,木博館十年來致力於大溪木藝文化的保存、傳承與創新,不僅修復了多處歷史建築,更深入社區,記錄常民生活與傳統技藝,讓木藝文化重新融入現代生活。他強調,木博館已成為大溪的文化地標,也是桃園市推動文化觀光的重要引擎,未來將推動大溪成為「工藝之城」,成為臺灣重要的文化指標。

▲木博館慶10週年,陳倩慧館長、蘇俊賓副市長、文化局長邱正生(由右至左)邀您來瘋玩木藝。(圖/記者楊淑媛攝)

另外,今日新開館的大溪國小日式宿舍,由大溪國小和木博館共同合作完成修復再利用,將成為以親子和兒童為對象的木藝體驗空間,跨領域、跨單位攜手共進邁向下一個十年。

大溪木博館長陳倩慧表示,木博館10週年館慶推出4大特展,分別為「大溪藝能事務所」、「小孩浴場-木育遊戲場」、「大溪100問-十周年特展」及「粼粼時光-春夏的工藝Me Time」。其中,「小孩浴場-木育遊戲場」以木作空間設計,採預約制的方式,為親子打造接觸木工藝的互動場域,讓工藝從小扎根。

此外,館慶週同步推出「PLAY in MUSEUM PARK」開幕週限定活動,串聯壹號館與溪小宿舍周邊,打造「PLAY in Woods」、「PLAY in Crafts」及「PLAY in Arts」3大主題區域,結合自然、手作與感官體驗,邀請民眾親身感受木藝魅力。活動包含廣受大小朋友喜愛的「BUBU跳恰恰」,以9公尺長的飆速軌道與木飛車DIY,邀請您一同瘋玩木藝。

包括:市議員陳治文、市府文化局長邱正生、大溪區公所主任秘書吳清曉、大溪木博館館長陳倩慧及大溪國小校長陶藝文等均一同出席。