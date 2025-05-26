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桃園《2025南洋美食節》封街登場　展現多元文化

▲桃園《2025南洋美食節》封街登場

▲台上台下開心舞動為活動揭序。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局攜手桃園車站商圈協會，主辦《2025南洋美食節》活動，25日在桃園區後站的福吉二街封街登場；在舞台上印尼民族風的音樂響起，印尼舞者熱情帶動邀請下，出席活動的立委萬美玲、市府秘書長溫代欣、經發局長張誠、婦幼局長杜慈容和市議員等人士，也開心跟著舞動為活動揭序。

▲桃園《2025南洋美食節》封街登場

▲市府秘書長溫代欣表示，《南洋美食節》活動，首度以封街方式在桃園區後站辦理。（圖／記者楊淑媛攝）

市府秘書長溫代欣表示，桃園市因有許多東南亞移工和新住民朋友，交通便捷的桃園火車站後站，日久形成一處東南亞商店和美食匯聚的聚落，因此今年第二屆辦理的的《南洋美食節》活動，首度以封街方式在桃園區後站辦理，期讓各方民眾認識桃園區後站具備深厚的異國風情與文化底蘊。

▲桃園《2025南洋美食節》封街登場

▲《南洋美食節》活動，東南亞多國粽子大會師。（圖／記者楊淑媛攝）

經發局長張誠說，《南洋美食節》活動當天將集結30攤南洋美食與手作市集，提供泰式打拋豬、印尼特色甜點等東南亞各國道地料理，更有東南亞文化服飾等文化體驗，吸引許多民眾參加。另外，該局也首度編列經費輔導桃園車站商圈結合市府各單位資源，於桃園火車站後站周邊道路牆面、廣一停車場、延平路與大林路文叉路口等，導入商圈異國元素，將商圈打造成全國最優質的東協風物櫥窗。

▲桃園《2025南洋美食節》封街登場

桃園車站商圈協會理事長楊慧青表示，希望透過南洋美食節活動，串連在地特色店家與多元文化力量，讓商圈成為桃園具有國際感的潮流地標，特約店家完整名單及活動詳情可至桃園車站商圈官方臉書查詢。

▲桃園《2025南洋美食節》封街登場

由於今天的《南洋美食節》活動正好是端午節前夕，主辦單位亦匯集泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、香港等特色粽子，以及台灣客家粄粽及北部粽，新住民身著傳統服飾解說故鄉粽子特色，並提供民眾品味。活動還規劃「創意野餐活動」，鼓勵親子組隊參加，以繽紛南洋風來佈置野餐區，另設短影音競賽，拍攝90秒活動影片並標註指定標籤，觀看數前三名可獲獎品和獎狀。

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