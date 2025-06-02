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醫者仁心不止於診間　王正坤醫師再捐長榮大學50萬元助學金

▲藝群集團董事長王正坤（右）捐贈50萬元助學金予長榮大學，由校長李泳龍代表受贈，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝群集團董事長王正坤（右）捐贈50萬元助學金予長榮大學，由校長李泳龍代表受贈，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師2日再度捐贈50萬元助學金予母校長榮大學，由校長李泳龍代表受贈，延續2021年首度捐贈精神，支持經濟弱勢學生就學無虞；王正坤以「從醫者仁心到企業典範」實踐公益承諾，持續為教育播下善的種子，彰顯深遠的社會影響力。

長榮大學丁碧慧教務長表示，自2020年起共計數十名學生受益於「王正坤醫師助學金」，橫跨各科系，皆為家庭逆境下努力向學者。管理學院林傑毓院長也代表受助學生獻上感謝信，字字句句寫滿堅韌與希望，令王正坤醫師深受感動。他期勉學生未來也能把愛傳遞出去，翻轉更多生命。

其實王正坤自身便是翻轉困境的典範。年輕時家中因父親負債面臨房屋拍賣壓力，25歲自台北醫學大學畢業後，他每日僅睡3小時，拚命行醫、還債、進修，終於10年間清償1億元債務。這段經歷讓他深刻體會教育對弱勢的重要，因此投身捐助公益助學不遺餘力。

▲藝群集團董事長王正坤（右）捐贈50萬元助學金予長榮大學，由校長李泳龍代表受贈，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

除了此次再度捐款外，王正坤早在2019年即獲教育部表揚其協助高教深耕計畫、推動「以學習取代工讀」制度，協助學生兼顧課業與生活。他也歷任東光國小、後甲國中、台南一中等學校家長會長，以及長榮大學、成功大學、北醫校友會理事長，獲選為雙重傑出校友，展現深厚教育情懷。

▲藝群集團董事長王正坤（右）捐贈50萬元助學金予長榮大學，由校長李泳龍代表受贈，現場氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤身兼皮膚科專科醫師與企管博士，領導藝群集團之餘，獲頒多項榮譽，包括台灣醫療服務傑出獎、勞動部績優企業獎、玉山獎傑出企業領導人、台南市醫師公會終身成就獎等，足見其醫界與企業界的雙重貢獻。他秉持「有愛心就要持續，有發願就要實現」的信念，讓醫療專業與公益理想同行，成為青年與企業家的學習榜樣。

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