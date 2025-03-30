摩納哥2025世界美容醫學大會　王正坤與歐洲科學家交流醫美科技

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席2025AMWC世界美容醫學大會，帶回醫學美容最新科技資訊與膠原蛋白增生劑的製藥原理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025AMWC世界美容醫學大會，3月27日至29日在法國南部的摩納哥Monaco舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席盛會，帶回醫學美容最新科技資訊與膠原蛋白增生劑的製藥原理。

世界美容醫學大會AMWC是全球美容醫學與抗老領域的年度盛會，超過120個國家的醫師齊聚一堂，探討未來美容科技與臨床實務的發展趨勢，今年會議的特別主題是「面對自然老化與快速瘦身後的皮膚鬆弛問題，如何透過注射方法來恢復皮膚彈性與年輕」。

王正坤醫師指出，現代人的健康意識濃厚，因此喜歡瘦身減重來降低糖尿病、高血壓、高血脂的發生。有人減掉20公斤以後，會產生臉部皮膚鬆弛與凹陷的問題。因此會尋求注射膠原蛋白增生劑來填補凹陷皺紋與恢復皮膚的彈性與厚度，改善下垂的皮膚。膠原蛋白增生劑可以刺激人體產生自身的膠原蛋白，產品有不同品牌與成分。如果操作不當，可能導致血管栓塞、皮膚硬塊與結節等副作用。因此，注射技術成為醫師的重要課題。

上台演講的醫師會在舞台展示「捏臉測試Pinch Test」，就是拉起患者面部皮膚，觀察皮膚的彈性與回復速度，以評估鬆弛程度與後續治療策略。會場中透過高畫質同步直播的方式，展現實際注射填充的過程，現場觀眾可以同步看到注射技巧與病人即時反應。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與20家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，王正坤醫師長期致力於醫學美容教學與預防副作用。

王正坤醫師說，歐美藥廠的科學家在現場展示製藥科技，科學家拿出膠原蛋白增生劑的白色原料，成分是PLLA(聚左旋乳酸)。原本是大顆粒的白色PLLA，經過加工製造，變成小顆粒的白色粉末，就可以更容易泡製。在顯微鏡下觀察，舒顏萃小顆粒藥物的表面形狀呈現不規則，這樣的形態能夠增加接觸面積，促進細胞黏著。患部在輕微發炎之後，可以開始增生膠原蛋白。為了促進藥物在皮膚底下均勻分布，病人可以在術後遵循「術後5規則」，自己輕輕按摩患部皮膚5分鐘，一天按摩5次，連續按摩5天，以防止藥物結成腫塊。

還有歐洲科學家拿出小瓶裝的液體肉毒桿菌素，展示純化肉毒素的科學技術，先把雜色液體放入試管裡面，然後加入藥劑，雜色液體會自動分層，由上層到下層，分別是橙色、黃色、藍色。負責玻尿酸的科學家，在桌面擺設各種不同的玻尿酸注射針筒，玻尿酸就像透明果凍一樣，質地較硬的玻尿酸可以提供皮膚支撐，質地較軟的玻尿酸可以提供皮膚動態平衡的自然美感。

王正坤醫師強調，今年歐美的醫學美容正朝著「科學化、客製化與自然化」的方向邁進，這次的醫學研討會提供最新資訊，可以讓更多人以自然、安全的治療方式找回年輕與自信。