信任是品牌最大資產　王正坤分享藝群醫美28年通路布局心法

▲藝群集團董事長王正坤醫師於中山大學EMBA課程中，分享品牌通路經營心法，強調顧客信任是建立品牌的起點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立中山大學EMBA碩士班18日舉辦「當代企業管理」課程，邀請藝群醫美集團董事長王正坤醫師專題演講，分享他如何以醫師背景結合企業管理，28年來打造出橫跨六都、擁有20家連鎖診所的本土醫美品牌，他直言：「顧客信任，是品牌與通路的起點與根本。」



擁有皮膚科專科醫師與企管博士雙學歷的藝群醫美集團董事長王正坤，18日受邀至中山大學EMBA講授「顧客信任與品牌通路建構」實務。他以自身創辦藝群醫美的經驗，深度剖析品牌經營與顧客關係管理的關鍵邏輯，指出：「信任為本，通路為王，是企業立足的根本。」

王正坤醫師指出，藝群自1997年成立首家診所以來，堅持以醫學專業為核心，透過出版教科書、推動教育訓練，培養醫師團隊，發展出橫跨台北至高雄的20家連鎖診所體系，並設立保養品品牌「Dr.藝群」，進駐寶雅、康是美、屈臣氏等通路，累積服務數百萬人次，成為台灣本土醫美代表品牌。

他強調，品牌建立的第一步是誠信與說明。在藝群，每位患者在接受治療前都會獲得完整的副作用資訊，並簽署知情同意書，這種「先說風險、後談療效」的模式，是品牌獲得信任的關鍵。

此外，王正坤也分享其診所布局策略，仿效統一超商概念，將診所開設於六都核心生活圈，「讓醫美診所走進巷子口」，再結合線上平台與多元通路實現品牌全方位覆蓋。他直言：「擁有顧客就能擁有通路，信任是永續經營的不二法門。」

王正坤教學風格活潑實用，結合自身創業故事與管理理論，深受學員肯定。他也曾於成功大學與長榮大學EMBA授課，主講連鎖品牌經營策略，課堂回響熱烈。



目前他更積極參與國際論壇如IMCAS、AMWC，推廣台灣醫美產業能量，期待透過集團化與通路整合，讓MIT品牌站上國際舞台。他語重心長地說：「台灣醫材與研發實力堅強，只要策略正確、通路到位，打造世界級醫美品牌指日可待。」