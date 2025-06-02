英軍參謀長：「自由航行」在台海、英吉利海峽一樣重要

▲英國國防參謀長拉達金上將（Tony Radakin）出席2025年「香格里拉對話」（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2025年「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）5月30日至6月1日在新加坡登場，英國國防參謀長拉達金上將（Tony Radakin）在一場專題座談上表示，「自由航行」在英吉利海峽，與台海及南海一樣重要。

拉達金5月31日表示，對英國而言，在印太地區維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）明定的自由航行原則非常重要，「這也是為什麼英國海軍（在印太地區）行使自由航行權，包括台海及南海。」

英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）打擊群現正穿越紅海，預計未來幾周進入印太水域，也是2021年之後再度在此地區部署航艦打擊群，並且可能宣告達到「完全作戰能力」（FOC）。2021年，「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）部署印太水域時，英國航艦打擊群只具備初始作戰能力（IOC）。

而在今年4月中旬，「威爾斯親王號」舉行的一場記者會上，台灣《中央社》曾提問，打擊群是否有在台海及南海等爭議水域，執行自由航行行動（FONOP）的規畫。當時，打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將回應，「所有（行動）選項當然都存在。」

▲英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／達志影像／美聯社）



拉達金在「香格里拉對話」也提到，英國國防政策的核心內容，包括認可英國的安全繁榮與世上其他地區息息相關。不論前朝保守黨或現在的工黨政府，都期待英國繼續在印太區域保持存在。英國是活躍、負責任、值得信賴的全球安全夥伴，這也是政府決定在印太地區部署航艦的原因。

今年4月，拉達金曾赴中國，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談，招致對中鷹派的批評。他如今主動提及此事，並稱當時任務是「建立軍方對軍方的溝通管道」，並未爭取合作。雙方討論內容涉及英國在印太地區強化行動「透明度」的必要性，而英國對此感到自在，因為該國秉持法治原則行事，而且在印太地區所從事的活動，也是「常規活動」。