強化軍工能量！英斥資逾600億　預計興建6座軍工廠

▲英國著手加強軍工能量。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國政府將斥資15億英鎊（約新台幣604億元），興建6座彈藥與火工品工廠，以強化軍備產能並「更有效嚇阻對手」。此項宣布是英國備受矚目的戰略國防檢討（Strategic Defence Review）內容之一，預定由首相施紀賢（Keir Starmer）於2日正式對外發表。

英國國防大臣希利（John Healey）指出，此筆資金將用於建構「持續運作」的軍火生產線，並支援最多7,000枚國產長程武器的採購。他強調，「普丁非法入侵烏克蘭所帶來的教訓證明，軍力的強弱取決於其背後的軍事工業能量。我們正強化國防工業基礎，來確保英國國內安全、海外有力。」

這份長達130頁的戰略報告詳述了英國面臨的各類威脅，尤其將俄羅斯列為「即時且迫切」的安全挑戰，並根據烏克蘭戰爭經驗提出應對所需的軍事能力。其中一項核心建議便是打造能快速擴張的「恆動式」軍火產能，以因應未來高強度戰爭需求。

國防部表示，這筆15億英鎊的新投資將使本屆國會期間的彈藥總支出提升至60億英鎊（約新台幣2,416億元），預計可創造全英1,800個就業機會。

英國財政大臣瑞芙絲（Rachel Reeves）也支持這項政策，指出，「強健的國防是強健經濟的基石，對武器與彈藥的投資不僅提升安全，也為全國帶來近2,000個工作機會。」

除了強化國防工業外，內閣還額外宣布15億英鎊預算，用於改善軍人宿舍條件，包括修繕鍋爐、屋頂與潮濕問題。希利強調，「我們的軍人為保護國家付出重大犧牲，但多年來他們與家人卻被迫住在品質低劣的住所中，這必須改變。」

本次檢討文件由前北約秘書長羅伯遜（George Robertson）、美國前總統顧問希爾（Fiona Hill）與英國前聯合作戰司令巴倫斯（Richard Barrons）共同撰寫。文件中指出，當前安全威脅達到冷戰結束以來最高點，儘管未明言英國已進入與俄羅斯的準戰爭狀態，但提及莫斯科的網攻與破壞行動已對英國構成實質挑戰。

此外，報告也檢視了英軍現況，截至4月1日，英國正規訓練完成的全職士兵僅剩70,860人，創下拿破崙戰爭以來最低紀錄，年減2.3％。