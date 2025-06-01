反駁美防長！　陸駐新加坡使館：反覆抹黑攻擊中國

▲赫格塞思出席香格里拉對話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在香格里拉對話會上示警中國威脅，呼籲印太地區的盟友增加國防支出，並強調將保衛台灣。對此，中國大陸駐新加坡使館回應，這一發言充滿了挑釁和挑撥，「赫格塞思反覆抹黑攻擊中國，一再渲染『中國威脅論』。」

陸駐新加坡使館提到，事實上，美國才是破壞地區和平穩定的「麻煩製造者」，「美從維護自身霸權出發，在南海地區部署進攻性武器，對中國島礁進行抵近偵查，不斷在亞太製造緊張局勢，製造戰爭風險牟利。」

陸駐新加坡使館指出，「美國對歐洲盟友的承諾，是要求歐洲國家自掏腰包保衛自身安全，對其他方的承諾又會是什麼？美國不斷增加已經極其龐大的軍費開支，增加的費用會不會來自向其他國家徵收的關稅？」

陸駐新加坡使館說，現在的美國向世界輸出最多的產品是「不確定」，給世人留下的最深刻印象是「反覆無常」，美國既然聲稱致力於維護和平，不尋求衝突，讓我們聽其言，觀其行。

另據新加坡《聯合早報》報導，率團參加香格里拉對話的解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒，在一場以「亞太海事安全合作」為主題的專題會議上，不點名批評赫格塞思發表涉及中國的內容，「根本就是挑起事端，製造分裂，煽動對抗，搞亂亞太。」

胡鋼鋒強調，「我們不接受對中方的無端指責，有的內容無中生有，有的顛倒黑白，有的賊喊抓賊，根本就是挑起事端，製造分裂，煽動對抗，搞亂亞太。這違反潮流，不得人心，也不可能得逞。」