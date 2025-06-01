　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反駁美防長！　陸駐新加坡使館：反覆抹黑攻擊中國

▲▼美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席香格里拉對話。（圖／路透社）

▲赫格塞思出席香格里拉對話。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在香格里拉對話會上示警中國威脅，呼籲印太地區的盟友增加國防支出，並強調將保衛台灣。對此，中國大陸駐新加坡使館回應，這一發言充滿了挑釁和挑撥，「赫格塞思反覆抹黑攻擊中國，一再渲染『中國威脅論』。」

陸駐新加坡使館提到，事實上，美國才是破壞地區和平穩定的「麻煩製造者」，「美從維護自身霸權出發，在南海地區部署進攻性武器，對中國島礁進行抵近偵查，不斷在亞太製造緊張局勢，製造戰爭風險牟利。」

陸駐新加坡使館指出，「美國對歐洲盟友的承諾，是要求歐洲國家自掏腰包保衛自身安全，對其他方的承諾又會是什麼？美國不斷增加已經極其龐大的軍費開支，增加的費用會不會來自向其他國家徵收的關稅？」

陸駐新加坡使館說，現在的美國向世界輸出最多的產品是「不確定」，給世人留下的最深刻印象是「反覆無常」，美國既然聲稱致力於維護和平，不尋求衝突，讓我們聽其言，觀其行。

另據新加坡《聯合早報》報導，率團參加香格里拉對話的解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒，在一場以「亞太海事安全合作」為主題的專題會議上，不點名批評赫格塞思發表涉及中國的內容，「根本就是挑起事端，製造分裂，煽動對抗，搞亂亞太。」

胡鋼鋒強調，「我們不接受對中方的無端指責，有的內容無中生有，有的顛倒黑白，有的賊喊抓賊，根本就是挑起事端，製造分裂，煽動對抗，搞亂亞太。這違反潮流，不得人心，也不可能得逞。」

▲▼美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席香格里拉對話。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　校方還原過程
專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片　初體驗大
旅行社提沖繩遊賠償！　丫頭「我們心領了」曝背後原因
ATM領到「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決
峮峮短裙「驚見一片白色東西」！急解釋真相：忘記拿起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反駁美防長！　陸駐新加坡使館：反覆抹黑攻擊中國

中共黨刊：習近平指示建設具全球影響力教育中心

陸批美印太戰略：除了挑起事端、搞亂亞太外毫無建樹

考古發現900年前「北宋粽」　科學檢測揭秘「內餡材料」

陸點名痛批美防長：將亞太變火藥桶　妄想「以台制中」

華為余承東暗酸小米　汽車靠流量賣爆「產品不那麼好」

邁入12年！兩岸500人與會「浙江台灣周」　台青勇闖數字科技城

上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居

陸儲能大廠赴美設生產基地　投資近2億美元

大摩：中國通縮恐持續　關稅戰拖累經濟成長

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

反駁美防長！　陸駐新加坡使館：反覆抹黑攻擊中國

中共黨刊：習近平指示建設具全球影響力教育中心

陸批美印太戰略：除了挑起事端、搞亂亞太外毫無建樹

考古發現900年前「北宋粽」　科學檢測揭秘「內餡材料」

陸點名痛批美防長：將亞太變火藥桶　妄想「以台制中」

華為余承東暗酸小米　汽車靠流量賣爆「產品不那麼好」

邁入12年！兩岸500人與會「浙江台灣周」　台青勇闖數字科技城

上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居

陸儲能大廠赴美設生產基地　投資近2億美元

大摩：中國通縮恐持續　關稅戰拖累經濟成長

《做工的人》曾取景！50年台中水湳天橋拆除　網嘆童年跟著離開了

曾之喬產後3個月「辣露超兇事業線」！現蹤信義區拍貼 二胎進度曝

《藏海傳》張婧儀是素顏女神！狂濕敷、愛運動養出仙女級美肌

孫易磊11天內5戰出賽「球速都不到150了」　台日球迷熱議：太操了

《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

大學生「9人組團租房」想靠1招免費　房東震驚：超如意算盤

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

越南翻譯員車上猥褻女同鄉！姊姊來電解圍　判1年半驅逐出境

台中影院集結3坎城神片！　「相差24歲男男戀」奪最佳新演員獎

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

大陸熱門新聞

900年前「北宋粽」　檢測揭秘「內餡材料」

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

中國狗王「下司犬」統治狗群紅到國外

1.5億豪宅變垃圾屋　婦人天天拾荒逼瘋鄰居

陸點名痛批美防長：將亞太變火藥桶

華為余承東暗酸小米汽車「產品不那麼好」

陸落馬官員「5千萬蓋10座公廁」　配備WiFi

陸批美印太戰略：除了搞亂亞太外毫無建樹

邁入12年！兩岸500人與會「浙江台灣周」

男女「馬路活春宮」躺引擎蓋運動　不顧旁人全被錄

新加坡飯店吃榴槤　陸女被罰4600元嚇傻

大摩：中國通縮恐持續　關稅拖累經濟成長

中共黨刊：習近平指示建設具全球影響力教育中心

陸儲能大廠赴美設生產基地　投資近2億美元

更多熱門

相關新聞

陸批美印太戰略：除了搞亂亞太外毫無建樹

陸批美印太戰略：除了搞亂亞太外毫無建樹

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在香格里拉對話上示警中國威脅，並呼籲印太地區的盟友增加國防支出。對此，同樣在新加坡參與香格里拉對話的解放軍國防大學教授孟祥青表示，美國再次於會上拋出了所謂的「印太戰略」，這一戰略已經推出多年，除了挑起事端、製造危機、搞亂亞太之外，可以說是毫無建樹。

陸點名痛批美防長：將亞太變火藥桶

陸點名痛批美防長：將亞太變火藥桶

美防長：「有川普盯著」中共不會侵台

美防長：「有川普盯著」中共不會侵台

美防長促印太盟友增國防開支

美防長促印太盟友增國防開支

美防長：中國侵台將對全球造成毀滅性後果

美防長：中國侵台將對全球造成毀滅性後果

關鍵字：

香格里拉對話香格里拉Pete Hegseth美國防長香格里拉美防長

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面