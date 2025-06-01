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陸批美印太戰略：除了挑起事端、搞亂亞太外毫無建樹

▲▼解放軍國防大學教授孟祥青。（圖／翻攝央視）

▲解放軍國防大學教授孟祥青。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在香格里拉對話上示警中國威脅，並呼籲印太地區的盟友增加國防支出。對此，同樣在新加坡參與香格里拉對話的解放軍國防大學教授孟祥青表示，美國再次於會上拋出了所謂的「印太戰略」，這一戰略已經推出多年，除了挑起事端、製造危機、搞亂亞太之外，可以說是毫無建樹。

根據《央視》報導，孟祥青提到，美國的印太戰略，實際上就是一個霸權工具，比如，在軍事上他搞了陣營化、對抗化，在亞太還搞了美日印澳四國的所謂機制，又搞了AUKUS，也就是美英澳所謂核潛艇合作。

孟祥青說，在政治外交上，搞所謂的選邊站隊，逼著別的國家來選邊站隊；然後科技上搞所謂的「小院高牆」；經濟上，貿易戰、關稅戰就是要「脫鈎」，同時搞價值觀的綁架，把亞太地區搞成了陣營化、對抗化。

▼美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席香格里拉對話。（圖／路透社）

▲▼美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席香格里拉對話。（圖／路透社）

孟祥青強調，中國已經跟周邊17個國家達成了構建人類命運共同體的共識，與25個國家簽署了共建「一帶一路」協議，同時在中南半島和中亞地區構建了「兩大集群」的合作網，「應該說中國在亞太地區貢獻了和平發展的智慧，提出了中國方案。」

孟祥青說，和平、發展、合作是歷史的潮流，「我們過去經常講，歷史潮流，大勢所趨，順之則昌、逆之則亡，所以在這裡販賣陣營化、對抗化的所謂的『印太戰略』是不得人心的。」

孟祥青還說，美國在對話會中製造地區分裂，但是東盟國家更關注合作和發展，「這才是地區國家的共同心聲。」

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