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大陸 大陸焦點 特派現場

廣東幼兒園辦「迷你版龍舟賽」　選手平均5歲...游泳池成賽道

記者魏有德／綜合報導

大陸自古以來「南方人擅水」，在端午節慶期間，也以南方地區舉辦的龍舟競賽格外刺激並引人關注。廣東汕頭澄海區一間幼兒園近期舉辦了一場「別開生面」的迷你版龍舟賽，影片在網路傳開後，讓不少網友們對小娃娃們的認真態度和運動家精神豎起大拇指點讚。

▲廣東汕頭一間幼兒園舉辦「迷你版龍舟賽」。（圖／翻攝微博）

▲廣東汕頭一間幼兒園舉辦「迷你版龍舟賽」。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，近日，廣東汕頭澄海區溪南西社幼兒園舉辦的迷你版龍舟比賽視頻（影片，下同）走紅網路。視頻中，孩子們身穿救生衣，在特製尺寸的龍舟上，在綿綿的細雨中，奮力划著船槳。

幼兒園園長林女士透露，龍舟賽的決賽是在5月28日下午3時舉行，地點是村裡的一處游泳池內，「當天雖然下著雨，但還是有很多家長、村民和學生趕到現場助威，氣氛非常熱烈。」

▲廣東汕頭一間幼兒園舉辦「迷你版龍舟賽」。（圖／翻攝微博）

據了解，這場迷你版龍舟賽共有36名孩童參加，平均年齡在5歲左右，其中，32人為正式隊員，4人為替補隊員，由8人分成一組，組成一支龍舟隊。

林女士表示，為了準備這次龍舟比賽，孩子們從今（2025）年三月起就開始進行陸上訓練，到四月份天氣回暖時，便轉移到水上進行訓練，「孩子們划的龍舟是特製的，長約8米，6名孩子負責划槳，1名孩子負責擊鼓，還有1名孩子則負責掌舵。」

▲廣東汕頭一間幼兒園舉辦「迷你版龍舟賽」。（圖／翻攝微博）

林女士強調，為保證孩子的安全，比賽當天還安排6名安全員，「比賽用的游泳池，水位並不深，大約剛剛淹過成年人的膝蓋，孩子和家長都挺喜歡這次活動。」

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