高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

▲下周二、三有滯留鋒面盤據，全台有短暫陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(1日)端午收假日，南方雲系北移，南部和午後各山區有局部較大雨勢，下周二、下周三滯留鋒面盤據，各地有短暫陣雨或雷雨，伴隨短延時強降雨，下周四鋒面南移、雨勢趨緩，但各地仍有降雨機會。另外，下周一之前悶熱，高溫上看36度。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天南方雲系北移，一早南部、恆春半島有短暫雨，南部、東部、東南部及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後山區、平地有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

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下周一受到西南風影響，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，南部及中部山區有局部大雨機率，午後降雨縮小至山區為主。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二和下周三受到滯留鋒面影響，張承傳表示，各地有短暫陣雨或雷雨，伴隨著短延時強降雨，西半部和各地山區有局部大雨機會；下周四鋒面移動到巴士海峽，雨勢趨緩，但各地仍有局部短暫陣雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨。

下周五、下周六環境轉偏東風，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳指出，明後兩天悶熱，下周一西南風增強，大台北高溫上看36度，西半部高溫約34度，東半部32到33度，下周一、下周二兩天東南部有焚風機率。

不過張承傳表示，下周二到下周四因鋒面降雨加上東北風影響，溫度會下降，北部、東半部高溫降至28到30度左右，中南部31到32度，下周五氣溫將再回升。

至於熱帶擾動發展，張承傳表示，根據部分模式預報，熱帶擾動沒有特別明顯發展跡象。