　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門龍舟賽創紀錄　雙鯉湖畔湧人潮慶端午

▲▼金門龍舟賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼2025年金門縣第十七屆端午節龍舟競賽在古寧頭雙鯉湖熱烈登場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

2025年金門縣第十七屆端午節龍舟競賽今（31）日上午8時在古寧頭雙鯉湖熱烈登場，本屆賽事共24支隊伍、335名選手參賽，創下歷年規模之最。活動結合傳統祭典、藝文展演與地方產業推廣，吸引數千名鄉親共襄盛舉，現場洋溢節慶歡騰氣氛。

▲▼金門龍舟賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

活動由金門體育會土風舞委員會的「飛躍青春」迎賓舞拉開序幕，副縣長李文良於9時整主持祭典，依古禮為龍舟「開光點睛」，並代表縣長陳福海向選手及工作人員致意。李文良表示：「龍舟賽凝聚鄉親情感，更展現金門拚搏精神，期盼透過活動祈求關聖帝君與保生大帝護佑縣境安康。」隨後與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金防部政戰主任王石朋少將等貴賓共同鳴槍，宣告賽事正式啟動。

▲▼金門龍舟賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

本屆賽事分為社會男子組、女子組及鄉鎮組，社會男子組由「金門酒廠黑金剛」奪冠，亞軍為金門農工A隊；社會女子組前三名皆由農工校友隊伍包辦；鄉鎮組則由金沙鎮A隊摘金。值得一提的是，金門酒廠首度贊助賽事，頒發各組前三名高粱酒作為獎勵，冠軍可獲1.5箱、亞軍1箱、季軍0.5箱，以實際行動支持地方體育發展。

此外，同步舉行的雙鯉湖寫生比賽吸引367名學童參與，主辦單位另規劃美食攤位區，水產試驗所贈送選手「海藻麵」，農試所、畜試所亦設攤展售蔬果與青草地鮮奶冰棒，推廣金門特色農漁產。金寧中小學寧鼓隊更以「友善幸福城」鼓陣表演振奮全場，展現在地學子活力。

雙鯉湖所在地「雙鯉古地」因地形似雙鯉得名，為關帝廟與保靈殿信仰中心，縣府多年來擇此舉辦龍舟賽，深具文化傳承意義。活動尾聲，李文良強調將持續結合觀光與傳統節慶，打造金門成為「友善幸福城」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
在家煮飯「遭鱷魚拖走」　懷胎8月孕婦淹死！印家人目睹崩潰
三峽78歲翁搶救13天不治！相驗死因待釐清　遺體冰存擇日解剖
快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了
台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉
直擊／「IVE師妹」全員顏值超高！才出道3個月站萬人世運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園諾貝爾書局7月熄燈！副市長蘇俊賓畫出「神秘基地」勾回憶殺

2025台南帆船嘉年華登場　黃偉哲盼推廣海洋運動與觀光

金門龍舟賽創紀錄　雙鯉湖畔湧人潮慶端午

按快門得大獎！捕捉星空奇景　流星花蓮攝影賽最高獎4萬

湧泉午時水保平安！　斗六南聖宮端午贈艾草祈消災

關山鎮槌球協會連假運動不打烊　另類慶祝端午節

南投縣推動惜食平台計畫　結合在地小農、商家盼食材零浪費

台鐵集集線停駛影響地方觀光　集集站砸7198萬整建提升服務品質

台灣邁入超高齡社會　南投縣府邀公益平台分享拚公益經驗

水英雄攏做夥！水域安全嘉年華安平熱血開跑　號召守護戲水安全

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

桃園諾貝爾書局7月熄燈！副市長蘇俊賓畫出「神秘基地」勾回憶殺

2025台南帆船嘉年華登場　黃偉哲盼推廣海洋運動與觀光

金門龍舟賽創紀錄　雙鯉湖畔湧人潮慶端午

按快門得大獎！捕捉星空奇景　流星花蓮攝影賽最高獎4萬

湧泉午時水保平安！　斗六南聖宮端午贈艾草祈消災

關山鎮槌球協會連假運動不打烊　另類慶祝端午節

南投縣推動惜食平台計畫　結合在地小農、商家盼食材零浪費

台鐵集集線停駛影響地方觀光　集集站砸7198萬整建提升服務品質

台灣邁入超高齡社會　南投縣府邀公益平台分享拚公益經驗

水英雄攏做夥！水域安全嘉年華安平熱血開跑　號召守護戲水安全

直擊／IVE開麥高音震破天際！兪眞狂撩髮誘惑粉絲　Rei高馬尾美爆全場瘋掉

女生內建「綠茶偵測雷達？」　男曝經歷驚呆了：超敏銳

泡澡泡太熱「蛋蛋恐中暑」！泌尿醫曝後果：事情大條

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

後勁16連勝創洋投紀錄　台鋼24安14比0暴打悍將！刷新隊史最多安

三峽肇事翁搶救13天不治！檢警相驗死因待釐清　遺體冰存擇日解剖

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

直擊／TWICE神曲搶先登高雄世運！　8人女團驚喜宣布喜訊

鳳山傍晚車禍！「白車翻覆倒頭栽」殘骸散落一地

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

地方熱門新聞

台南文資建材銀行7年來助攻歷史建築修復192案

嘉義縣社福中心全面啟動！

妃妃鐵馬隊出發！三天騎遍台南37區民主接力從東山啟程

桃園市民卡2.0行動支付上路　線上繳費享優惠

快訊／台南安平運河驚傳溺水女子搶救上岸已死亡

黃偉哲赴熊本站台「台灣展」台南鳳梨番薯片征服味蕾

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

桃園諾貝爾書局將熄燈！副市長畫出神秘基地

2025金門龍舟賽雙鯉湖畔湧人潮

神將現身龍潭大池　蘇俊賓推銷百年文化雙品牌

移民署台北收容所共融端午　收容人體驗包粽

葉澤山表揚12位台南總統教育獎得主

水英雄攏做夥！水域安全嘉年華安平熱血開跑

南投市閒置魚市場成功活化轉為多功能綜合大樓

更多熱門

相關新聞

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

明天(1日)端午收假日，南方雲系北移，南部和午後各山區有局部較大雨勢，下周二、下周三滯留鋒面盤據，各地有短暫陣雨或雷雨，伴隨短延時強降雨，下周四鋒面南移、雨勢趨緩，但各地仍有降雨機會。另下周一之前悶熱，高溫上看36度。

郭書瑤「端午解放細肩帶曬太陽」！

郭書瑤「端午解放細肩帶曬太陽」！

端午改立西瓜！「888顆站滿整條街」畫面曝

端午改立西瓜！「888顆站滿整條街」畫面曝

墾丁擠爆「愛罵又愛去」　網看傻！她曝現況

墾丁擠爆「愛罵又愛去」　網看傻！她曝現況

金門男臉書中招　假買家+假客服騙走他100萬

金門男臉書中招　假買家+假客服騙走他100萬

關鍵字：

金門龍舟賽雙鯉湖人潮端午

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

男歌手驚爆偷吃人妻！

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面