金門龍舟賽創紀錄　雙鯉湖畔湧人潮慶端午

▲▼2025年金門縣第十七屆端午節龍舟競賽在古寧頭雙鯉湖熱烈登場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

2025年金門縣第十七屆端午節龍舟競賽今（31）日上午8時在古寧頭雙鯉湖熱烈登場，本屆賽事共24支隊伍、335名選手參賽，創下歷年規模之最。活動結合傳統祭典、藝文展演與地方產業推廣，吸引數千名鄉親共襄盛舉，現場洋溢節慶歡騰氣氛。

活動由金門體育會土風舞委員會的「飛躍青春」迎賓舞拉開序幕，副縣長李文良於9時整主持祭典，依古禮為龍舟「開光點睛」，並代表縣長陳福海向選手及工作人員致意。李文良表示：「龍舟賽凝聚鄉親情感，更展現金門拚搏精神，期盼透過活動祈求關聖帝君與保生大帝護佑縣境安康。」隨後與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金防部政戰主任王石朋少將等貴賓共同鳴槍，宣告賽事正式啟動。

本屆賽事分為社會男子組、女子組及鄉鎮組，社會男子組由「金門酒廠黑金剛」奪冠，亞軍為金門農工A隊；社會女子組前三名皆由農工校友隊伍包辦；鄉鎮組則由金沙鎮A隊摘金。值得一提的是，金門酒廠首度贊助賽事，頒發各組前三名高粱酒作為獎勵，冠軍可獲1.5箱、亞軍1箱、季軍0.5箱，以實際行動支持地方體育發展。

此外，同步舉行的雙鯉湖寫生比賽吸引367名學童參與，主辦單位另規劃美食攤位區，水產試驗所贈送選手「海藻麵」，農試所、畜試所亦設攤展售蔬果與青草地鮮奶冰棒，推廣金門特色農漁產。金寧中小學寧鼓隊更以「友善幸福城」鼓陣表演振奮全場，展現在地學子活力。

雙鯉湖所在地「雙鯉古地」因地形似雙鯉得名，為關帝廟與保靈殿信仰中心，縣府多年來擇此舉辦龍舟賽，深具文化傳承意義。活動尾聲，李文良強調將持續結合觀光與傳統節慶，打造金門成為「友善幸福城」。