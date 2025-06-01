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端午送暖！　台南勞工局做工行善團修繕老屋4區弱勢家庭安心過節

▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午佳節將至，為讓弱勢家庭也能安心過節，台南市勞工局1日攜手「做工行善團」，兵分四路前往安南、南區、安定與鹽水等地進行房屋修繕，各工會志工齊聚一堂，發揮專業協力整建破損老屋，不僅改善居住安全，也傳遞社會溫情與節慶祝福，落實黃偉哲市長「希望家園」願景。

▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安南區一對吳姓夫婦返鄉居住，卻發現多年未住的老家早已破敗不堪，屋內牆壁斑駁、電線老舊，存在重大安全疑慮。做工行善團得知後，立即由泥水、電氣、電子、木工、鋁製品等工會志工展開修繕作業，今日由油漆工會接棒施作牆面美化，屋況煥然一新。

▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南區則有82歲的施姓長者，獨居年久失修老屋，身心障礙、經濟拮據無力整建，志工們接力貼地磚，盼讓長者早日擁有安全住所。鹽水區的陳姓父親照顧無法自理的兒子，房屋結構下陷危及居住安全，志工們拆除地板、搭建鐵厝、配置管線，市府環保局也協助清運廢材。安定區一名案主長期臥病，靠75歲老母每週三次帶他復健，電氣工會志工今前往安裝熱水器、改善環境，提升生活便利性。▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，房屋修繕不只是技術施工，更是對弱勢家庭真切關懷的具體展現。這次修繕行動更見感人畫面，多位志工家庭「全員出動」，如泥水工會翁甫仁一家三口、油漆工會鍾得道與妻、志願服務協會梁志男與黃吉利伉儷，全家人齊心協力築起希望之屋。「一家人為另一家人築夢」的善舉，展現南市社會互助精神，也讓更多人感受到濃濃的人情味與端午祝福。

▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局與做工行善團於端午前夕進行老屋修繕，志工家庭齊心協力投入修繕作業，傳遞「一家人為另一家人築屋」的節慶溫情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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端午台南勞工局修繕老屋

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