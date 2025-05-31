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端午水上雙盛事！龍舟決戰、帆船嘉年華揚帆安平　連假來台南

▲市長黃偉哲主持台南國際龍舟錦標賽閉幕典禮，邀請民眾多來台南旅遊。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲主持台南國際龍舟錦標賽閉幕典禮，邀請民眾多來台南旅遊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午連假期間，台南水上活動雙喜臨門！「2025台南國際龍舟錦標賽」31日晚間於運河畔熱鬧閉幕，市長黃偉哲主持典禮，感謝各地選手與民眾齊聚台南共度佳節；同日，帆船好手也在安平亞果遊艇碼頭展開「台南帆船嘉年華」離岸賽，超過百位選手乘風破浪、帶動海洋觀光風潮。

黃偉哲歡迎全台民眾把握9至10月連假，再訪府城、深度體驗「親水城市」的活力魅力。

▲市長黃偉哲主持台南國際龍舟錦標賽閉幕典禮，邀請民眾多來台南旅遊。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台灣四面環海，海洋資源豐富，中央自109年推出「向海致敬」政策，台南市更以安平海岸為核心，積極推廣帆船運動、發展水域觀光。此次「台南帆船嘉年華」與中華民國帆船協會合作，邀請來自東亞離岸賽的約120位選手、12艘帆船競賽，吸引大批民眾報名免費遊港搭乘帆船，實地感受「海上台南」的魅力。此外，安平亞果遊艇碼頭市集及麋兒樂團演出，也成功打造沉浸式嘉年華氛圍。

▲市長黃偉哲主持台南國際龍舟錦標賽閉幕典禮，邀請民眾多來台南旅遊。（記者林東良翻攝，下同）

另一方面，歷時5天、共121隊、2792名選手參與的「2025台南國際龍舟錦標賽」，在今晚決賽後劃下圓滿句點，選手人數與隊伍規模皆較去年成長。體育局指出，為鼓勵參與，今年總獎金高達59萬7000元，預告明年適逢台南運河通航百年，將擴大規模舉辦，吸引更多國際隊伍來台競渡。閉幕典禮貴賓雲集，包括立委林俊憲、市議員李啟維及多位地方代表到場共襄盛舉。

▲市長黃偉哲主持台南國際龍舟錦標賽閉幕典禮，邀請民眾多來台南旅遊。（記者林東良翻攝，下同）

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