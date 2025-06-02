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水煙、殺蟲劑撐不久？蟑螂產生抗藥性？ 網友推薦這款　整窩速效殺蟑

▲▼Combat 威滅新一代餌劑。（圖／記者黃克翔攝）

▲威滅推出推出全新「縫隙餌盒」與「5X滅蟑凝膠」，主打「1天殲滅9成，整窩連卵速效殺蟑」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

你家也有小強危機嗎？每到天氣轉暖的季節，小強們就像收到集結號令般出沒無常，廚房、浴室、櫥櫃死角，甚至半夜還會驚見牠們在流理臺上「開趴」，不少主婦、租屋族甚至毛孩家長都崩潰大喊：「到底為何怎麼殺都殺不完！」

事實上，蟑螂問題見一隻殺一隻實在很沒效率，專家提醒，許多看不到的角落早已藏有蟑螂卵、甚至住了一整窩小強，若只靠傳統噴劑、水煙式除蟲，恐怕只是短暫止痛，沒多久又死灰復燃。尤其對家中有小孩或寵物的人來說，到底要如何在不危害健康的前提下，有效又徹底地把蟑螂請出門呢?

殺蟑不必「火燒厝」　新一代餌劑1天殲滅9成，整窩連卵速效殺蟑

好消息是，知名品牌Combat 威滅近年推出全新「縫隙餌盒」與「5X滅蟑凝膠」，主打「1天殲滅9成，整窩連卵速效殺蟑」，讓原本總是要與小強鬥智鬥勇的家務戰爭，有望提前宣告勝利。

這兩款新品皆採用芬普尼專業成分，能針對蟑螂神經系統迅速發揮作用，數小時內讓小強癱瘓死亡。不論是飛天的美洲大蟑螂、繁殖力很高的德國蟑螂、甚至是生命力頑強的抗藥性蟑螂全都有效。

Combat 威滅最強大的亮點就是「連鎖式滅巢」，利用蟑螂會彼此分食、互相感染的習性，只要一隻吃了藥餌帶回巢穴，就能將整窩消滅殆盡，真正做到「看到的、看不到的，一起清空」！

▲▼Combat 威滅新一代餌劑。（圖／記者黃克翔攝）

▲Combat 威滅新版縫隙餌盒超薄小巧。

超薄餌盒 輕鬆隱入狹小縫隙　凝膠超強誘食效果 性價比破表

細看產品設計也能發現Combat 威滅的用心，新版縫隙餌盒超薄小巧，能輕鬆塞進冰箱下方、櫥櫃邊緣等傳統工具難以觸及的「小強走道」。而5X凝膠則強調一次使用可維持長達一年，不需反覆補打，價格也更親民，性價比大勝市面知名品牌，難怪成為許多婆媽口袋名單第一名。

▲▼Combat 威滅新一代餌劑（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼5X凝膠強調一次使用可維持長達一年。

▲▼Combat 威滅新一代餌劑（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

對毛孩、幼兒家庭更友善　沒有刺鼻味、不怕殘留

對於有寶寶、寵物的家庭來說，除蟲產品的氣味與化學成分是大忌。不少人抱怨水煙雖有效，但要清整間房間，過程又麻煩又有味；噴劑雖然方便，但總怕會留下化學殘留，孩子摸到、狗狗舔到都好擔心。

Combat 威滅特別訴求沒有刺鼻氣味，不需特別清潔，不論是縫隙餌盒還是5X凝膠都可長效一年，使用上更安心。讓爸媽跟毛孩奴終於也能「無毒滅蟑、生活無憂」。

與其天天對蟑螂驚聲尖叫　不如一次清光它們的家

小強是很多人生活裡不願面對卻又必須處理的惱人角色，但面對它不一定只能拿拖鞋硬拼。選對產品、找對方法，其實滅蟑也能輕鬆優雅。Combat 威滅新品不只快、狠、準，還貼心顧及使用者安全，成為今年夏季家庭除蟲的神隊友。
與其每天心驚膽跳，不如就趁現在，幫自己與家人打造一個小強絕跡的乾淨生活環境吧！

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