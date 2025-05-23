快訊／遭爆蛋黃酥「包蟑螂」提告敗訴　台中不二糕餅將提再議

▲台中排隊名店不二糕餅。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中名店「不二糕餅」去年9月間遭1名蔡姓女子PO文爆料，在其產品蛋黃酥內疑似吃到蟑螂，引起網友議論，其後不二糕餅對蔡女提告加重誹謗，全案近日偵結，台北地檢署認為無證據顯示造假，處分不起訴。對此，不二糕餅稍早表示，與律師討論後決定將會提出再議，捍衛商譽；記者也同步詢問蔡女對於不起訴看法，至截稿前未獲回應。

不二糕餅聲明指出，本案在去年提告後，一直到今天不起訴消息曝光，於司法程序期間我們只有一次機會在警局做筆錄，後續就再無任何到案說明機會。本公司與律師研議後，決定將向檢方提出再議，懇請司法單位給予機會到案解釋，一同瀏覽相關證據。

不二糕餅強調，我們會持續努力做好每一步，並時刻檢討自己。不二糕餅再次感謝每一位消費者的支持與信任。

全案發生在2024年9月，蔡姓女子在「爆料公社二社」PO文指出，自己帶了一盒不二糕餅的蛋黃酥回家，結果母親吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，認為店家食安控管有問題，藉此提醒網友。

▲蔡姓女子PO文爆料，不二糕餅的蛋黃酥內疑似吃到蟑螂。（圖／截取自網路）



當時不二糕餅說，已與該名消費者取得聯繫，但對方持續無法提供購買證明、也無法提供該商品及異物，讓店家做化驗，後續若查明有造假、誣陷情事，不排除提告。

案經不二糕餅提告，由台中地檢署報請高檢署移轉北檢偵辦，蔡女到案承認PO文但否認造謠，聲稱先接到妹妹傳訊息告知，回家看到半截「被烤得很乾扁的蟑螂」、認為製造過程就混入，因有不二糕餅外盒，且是媽媽吃到蟑螂、過程講得很清楚，所以她沒向不二糕餅求證就PO文，提醒大眾注意食安。

蔡母證稱，本案蛋黃酥是小女兒的朋友送的、連同外盒拿2顆來分享，小女兒取出1顆微波加熱給她吃，她邊看電視邊咬，突然看1個黑黑的東西，戴上老花眼鏡細看，竟然是半截蟑螂；蔡女妹妹說，當時微波加熱蛋黃酥裝在白色盤子給媽媽吃，隔了大概10分鐘，就聽見媽媽大叫好噁心，趕忙查看也嚇到。

檢方查出，蔡女相關交易明細、蛋黃酥空盒，認為無證據顯示栽贓造假，應屬親身經歷而非流言，不構成妨害信用罪嫌，且食安與公益相關，蔡女對可受公評之事合理評論，也不構成加重誹謗罪嫌，予以不起訴。