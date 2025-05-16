　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

▲▼網路購物、網購、包裹、貨物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲紙箱因為陰暗、狹窄且溫暖，常成為蟑螂藏身之處。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著氣溫節節攀升，令人頭痛的「不速之客」蟑螂，開始在家中頻繁現身。蟑螂的生命力與繁殖力驚人，要徹底根除並不容易，尤其許多日常習慣，例如網購堆積紙箱，更是無意中提供了適合牠們生存的條件。家事達人便整理出6大特別容易吸引蟑螂的住家特徵，提醒民眾透過了解其習性，加強居家環境管理，可有效降低牠們出沒的機率。

1. 環境髒亂
多數人認為蟑螂偏好垃圾場、排水口等充滿殘渣與油脂的地方，但牠們的食物來源遠比想像多元，油漬、毛髮、灰塵，甚至僅僅一滴水，都足以支撐牠們生存。若不想在家中與蟑螂不期而遇，「徹底打掃」是最基本的防線，包括瓦斯爐周圍的油垢、浴室排水口的毛髮與水漬，都應定期清理並保持乾燥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 位於一樓或低樓層
蟑螂經常從戶外爬行入侵，飛行高度有限的牠們，最容易從一樓或低樓層闖入室內。若住家鄰近垃圾場、餐飲店或綠意濃密的庭院，更需提高警覺，加強防護措施。

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲花盆土壤和肥料為蟑螂提供理想棲息及食物來源。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

3. 大量種植植物
盆栽與花園常因濕潤與施肥形成蟑螂理想的棲息地，牠們不僅會躲藏在花盆底部，甚至於土壤中產卵。不想引來蟑螂的話，建議定期檢查花盆根部，以及避免肥料長期堆積；若無法確實管理，也可考慮改擺放仿真植物。

4. 經常開窗開門
蟑螂體型狹長，能輕易穿越微小縫隙，排水管、排風口等，都是常見入侵途徑，建議可裝設防蟲網或使用密封條加以防堵外，開窗打開通風時應確認紗窗完整無破損，關閉時也要確保無縫隙，以免成為牠們大搖大擺進出的通道。

5. 網購頻繁、堆積宅配箱
蟑螂入侵室內的其中一個管道，就是從戶外帶進來的紙箱。紙箱具備「暗、窄、溫暖」這三大蟑螂愛的條件，特別是重複使用或曾裝過食品的紙箱，更容易夾帶蟑螂卵或成蟲。對於經常網購的人，紙箱開封後應盡快處理，不宜長時間堆放；此外，搬家時若想省錢而向超市、藥妝店索取紙箱，也可能會把蟑螂帶進新家，最好使用全新紙箱。

▲ 老舊家電,老舊電器,家電,電器,二手家電,二手電器。（示意圖／Unsplash）

▲家電產生的熱源吸引蟑螂藏匿。（示意圖／Unsplash）

6. 電器設備多
蟑螂偏愛溫暖環境，家電產生的熱源往往成為牠們的藏身之處，例如電器後方、冷氣機內部、配電盤等，除了會影響設備正常運作，甚至引發短路或故障，建議在熱源附近放置誘殺劑，並定期清潔積熱處，保障居家安全與衛生。

家事達人提醒，防治蟑螂的關鍵在於預防，透過改善生活環境與養成清潔習慣，打造不易孳生蟑螂的居住環境，就能讓夏季生活更加安心舒適。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市警酒駕！　遭自己人當場揪出
快訊／「反廢死」公投！　表決54：48通過
國光自撞釀31傷！初判原因曝　開15分鐘就出事
手機電池超快沒電？「3功能」是耗電大戶
北市府2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機
全聯飲料整箱16元　「每瓶不到1元」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

公路局初判「國光客運駕駛未注意路況」自撞　開車15分鐘就出事

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

公路局初判「國光客運駕駛未注意路況」自撞　開車15分鐘就出事

輝達落腳北士科？北市局處竟不知情　簡舒培批：恐把市民當盤子

全球首賣！新款「PP塑崩打卡褲」　5／17東森購物34台登場

翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

Ozone子翔首支個人單曲「竟被他說難聽」　錄音艱辛過程曝光

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

被問小糯米母親節找楊冪？劉丹臉色突變「不要問這些」瞬間冷場

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

生活熱門新聞

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

球星教練傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

韓女團一戰封神！　5秒「前傾影片」能看3小時

9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

「日本浴場拍照」被砲轟　台女道歉

國防部「若查這群人」　郭正亮爆好幾千人：監獄不夠關

更多熱門

相關新聞

氨基酸洗臉更溫和！6不加敏感肌友善

氨基酸洗臉更溫和！6不加敏感肌友善

洗臉是肌膚保養的第一步，也是最重要的一環，徹底清潔能去除臉上多餘的油脂、污垢、彩妝殘留，避免毛孔堵塞，減少痘痘、粉刺生成。乾淨的肌膚更能有效吸收後續保養品的養分，提升保養效果。

白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新

白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新

卸妝怎麼選？依妝容、膚質來挑

卸妝怎麼選？依妝容、膚質來挑

美食街吃韓式「湯裡有小強」！店家認了

美食街吃韓式「湯裡有小強」！店家認了

「3款潔顏新品」一次看

「3款潔顏新品」一次看

關鍵字：

蟑螂小強清潔打掃居家環境住家

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面