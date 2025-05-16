網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

▲紙箱因為陰暗、狹窄且溫暖，常成為蟑螂藏身之處。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著氣溫節節攀升，令人頭痛的「不速之客」蟑螂，開始在家中頻繁現身。蟑螂的生命力與繁殖力驚人，要徹底根除並不容易，尤其許多日常習慣，例如網購堆積紙箱，更是無意中提供了適合牠們生存的條件。家事達人便整理出6大特別容易吸引蟑螂的住家特徵，提醒民眾透過了解其習性，加強居家環境管理，可有效降低牠們出沒的機率。

1. 環境髒亂

多數人認為蟑螂偏好垃圾場、排水口等充滿殘渣與油脂的地方，但牠們的食物來源遠比想像多元，油漬、毛髮、灰塵，甚至僅僅一滴水，都足以支撐牠們生存。若不想在家中與蟑螂不期而遇，「徹底打掃」是最基本的防線，包括瓦斯爐周圍的油垢、浴室排水口的毛髮與水漬，都應定期清理並保持乾燥。

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2. 位於一樓或低樓層

蟑螂經常從戶外爬行入侵，飛行高度有限的牠們，最容易從一樓或低樓層闖入室內。若住家鄰近垃圾場、餐飲店或綠意濃密的庭院，更需提高警覺，加強防護措施。

▲花盆土壤和肥料為蟑螂提供理想棲息及食物來源。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

3. 大量種植植物

盆栽與花園常因濕潤與施肥形成蟑螂理想的棲息地，牠們不僅會躲藏在花盆底部，甚至於土壤中產卵。不想引來蟑螂的話，建議定期檢查花盆根部，以及避免肥料長期堆積；若無法確實管理，也可考慮改擺放仿真植物。

4. 經常開窗開門

蟑螂體型狹長，能輕易穿越微小縫隙，排水管、排風口等，都是常見入侵途徑，建議可裝設防蟲網或使用密封條加以防堵外，開窗打開通風時應確認紗窗完整無破損，關閉時也要確保無縫隙，以免成為牠們大搖大擺進出的通道。

5. 網購頻繁、堆積宅配箱

蟑螂入侵室內的其中一個管道，就是從戶外帶進來的紙箱。紙箱具備「暗、窄、溫暖」這三大蟑螂愛的條件，特別是重複使用或曾裝過食品的紙箱，更容易夾帶蟑螂卵或成蟲。對於經常網購的人，紙箱開封後應盡快處理，不宜長時間堆放；此外，搬家時若想省錢而向超市、藥妝店索取紙箱，也可能會把蟑螂帶進新家，最好使用全新紙箱。

▲家電產生的熱源吸引蟑螂藏匿。（示意圖／Unsplash）

6. 電器設備多

蟑螂偏愛溫暖環境，家電產生的熱源往往成為牠們的藏身之處，例如電器後方、冷氣機內部、配電盤等，除了會影響設備正常運作，甚至引發短路或故障，建議在熱源附近放置誘殺劑，並定期清潔積熱處，保障居家安全與衛生。

家事達人提醒，防治蟑螂的關鍵在於預防，透過改善生活環境與養成清潔習慣，打造不易孳生蟑螂的居住環境，就能讓夏季生活更加安心舒適。