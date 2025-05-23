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PO文指名店蛋黃酥「包小強」　台中不二糕餅怒控「栽贓」敗訴

▲▼不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲北市蔡姓女子PO文爆料台中不二糕餅蛋黃酥內有蟑螂，被業者控告涉嫌加重誹謗獲不起訴。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蔡姓女子去年（2024年）中秋節期間PO文，爆料長輩吃台中知名的「不二糕餅」蛋黃酥，竟咬到「加料」的蟑螂且剩半截，驚呼「食安控管這麼糟糕」。業者認為被栽贓，告蔡女涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地檢署偵辦認為無證據顯示造假，而食安問題屬可受公評之事，今（23日）將蔡女不起訴。

本案曾引發網友熱議、反應兩極。事發於去年9月11日深夜10點多，家住北市文山區的蔡女在臉書社團PO文，指稱「超噁心！不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂！」、「長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，而且只剩一半蟑螂身體」。

蔡女在文中擔心長輩當時身體不太好，又吃到蟑螂，做子女的很擔心長輩身體是否會被影響，「不二是間這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊？真是嚇死人了！」等語，PO文並附上吃剩的蛋黃酥、連著頭和觸鬚的半截蟑螂屍體照片為證。

不二糕餅是中台灣名店，蛋黃酥更是中秋節排隊搶購的招牌商品，蔡女PO文時正逢秋節，頓時被質疑案情不單純，業者強硬聲明蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0，批蔡女玩弄文字遊戲擾亂視聽，並委任律師提告。

案經台中地檢署報請高檢署移轉北檢偵辦，蔡女到案承認PO文但否認造謠，聲稱先接到妹妹傳訊息告知，回家看到半截「被烤得很乾扁的蟑螂」、認為製造過程就混入，因有不二糕餅外盒，且是媽媽吃到蟑螂、過程講得很清楚，所以她沒向不二糕餅求證就PO文，提醒大眾注意食安。

蔡母證稱，本案蛋黃酥是小女兒的朋友送的、連同外盒拿2顆來分享，小女兒取出1顆微波加熱給她吃，她邊看電視邊咬，突然看1個黑黑的東西，戴上老花眼鏡細看，竟然是半截蟑螂，當下大喊「好噁喔！」

蔡女妹妹說，當時微波加熱蛋黃酥裝在白色盤子給媽媽吃，隔了大概10分鐘，就聽見媽媽大叫好噁心，趕忙查看也嚇到，她證稱從冰箱取出去微波以及端給媽媽時，這顆蛋黃酥都是完整的，不可能有蟑螂爬進去。

檢方查明蔡女妹妹提出朋友向不二糕餅買蛋黃酥的交易明細、空盒，認為無證據顯示栽贓造假，應屬親身經歷而非流言，不構成妨害信用罪嫌，且食安與公益相關，蔡女對可受公評之事合理評論，也不構成加重誹謗罪嫌，據此將蔡女不起訴。

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