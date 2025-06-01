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高雄蛋糕名店「蛋糕裡有巨大活蟑螂」！衛生局出手了

▲▼高雄蛋糕店有蟑螂。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄蛋糕店有蟑螂，衛生局人員到場稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

記者陳宏瑞、柯振中／高雄報導

針對有民眾在社群媒體指稱於高雄市左營區某百貨櫃位購得蛋糕內含異物及蟑螂，高雄市衛生局1日迅速派員稽查，並針對產品進行抽驗。衛生局強調將依法追查產品來源並督促業者改善環境衛生，保障市民食安。

高雄市衛生局接獲通報後，立即派員前往該連鎖烘焙品牌門市查察。業者表示已接獲消費者反映，當場檢視同品項的巧克力雪花蛋糕，並未發現異物或病媒。衛生局也同步進行產品抽驗，檢查是否含有異物並確認是否符合食品衛生標準，待檢驗結果出爐後將依法處理。

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業者說明，該名顧客於5月28日購買商品，當時門市人員在裝盒過程中並未發現異狀。消費者直到隔天晚上才至櫃檯反映此事。收到通知後，店家立即派員前往客戶住處取回蛋糕，並表示當時看到的那隻蟑螂外觀乾淨且仍有活動力。

▲▼高雄蛋糕店有蟑螂。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄蛋糕店有蟑螂，衛生局人員到場稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄蛋糕店有蟑螂。（圖／高雄市衛生局提供）

由於該門市僅為販售端，衛生局為釐清食品異物來源，並強化源頭管理，也同步派員前往蛋糕製造工廠進行查察。此舉旨在確保整體供應鏈符合食品衛生安全規範，防範類似情形再次發生。

▼高雄蛋糕店有蟑螂，衛生局人員到場稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄蛋糕店有蟑螂。（圖／高雄市衛生局提供）

稽查過程中衛生局依「食品良好衛生規範準則」進行檢查，發現該門市未建立溫度紀錄表與冷藏設備未保持清潔等缺失，已責令業者限期改善。若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定處以新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▼高雄蛋糕店有蟑螂。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄蛋糕店有蟑螂。（圖／翻攝臉書）

衛生局提醒食品業者應嚴格遵守食品衛生規範，落實作業場所與人員衛生管理，確保食品品質與消費者安全。民眾若對食品有消費爭議，除可撥打1950或市府消費者服務中心外，也可透過1999或洽衛生局食品衛生科通報疑慮，共同維護食安環境。

 
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