測過都說準！「線上靈籤」指點迷津　教智慧除蟲妙招

▲遇到有疑問、害怕的事許多人會到廟裡問事求籤尋求解答（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

天氣回暖，蚊蟲孳生、蟑東西橫行許多人家中出現「蟲蟲危機」，要怎麼消滅牠們？免崩潰！威滅除蟲好本寺即日起線上開壇，舉行殺蟲祭，降賜靈籤指點迷津，立即數位起駕、雲端開示，為你除蟲問事解惑，廣邀各地善男信女一同為整治人間害蟲盡份心。

▲威滅除蟲好本寺線上弘宣除蟲妙法，降賜殺蟲法寶，為善男信女解惑。（圖／翻攝官網）

「我家到底有沒有卡到蟑東西」、「我家風水是不是容易聚集蟻大堆壞東西」、「我的八字是不是容易招蠅倒霉運」，威滅除蟲好本寺發現網友們內心最害怕的問題，究竟有哪些方式可以有效地對付牠們，只要在威滅除蟲好本寺輸入基本資料，即可得到當週運勢分析求得籤詩，靈籤給你信心與除蟲妙法，分享運勢結果還可獲得限量超值折扣碼。

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▲威滅除蟲系列幫消費者一次解決多種害蟲困擾。（圖／記者周宸亘攝，下同）

眼尖的消費者發現威滅新包裝變「年輕」，為了幫消費者一次解決多種害蟲困擾，字體和圖片一起變大了，看起來更吸睛，一眼即可看清楚包裝上註明，威滅除蟲好本寺更指引滅蟑辦法及除蟻儀式，滅蟑隊共有經典熱賣、啤酒酵母誘食力加倍、優雅木紋可搭配居家裝潢等款，具有強效誘食配方有效連鎖消滅6種蟑螂、3種螞蟻，包括家庭常見的德國蟑螂、美洲蟑螂、棕帶蟑螂等6種蟑螂，以及狂蟻、黑頭慌蟻與小黃家蟻等3種螞蟻，一舉消滅蟻后蟻穴。

▲滅蟑隊共有經典熱賣、啤酒酵母誘食力加倍、木紋搭配居家裝潢等款。

▲滅蟻隊有新包裝，可一舉消滅蟻后蟻穴。

居家常見的蟑螂、螞蟻種類不只一種，如何「滅一次蟑螂、螞蟻就上手」，將餌盒放置在櫥櫃內側、水槽下潮濕暗角、牆角周圍、門窗出入口旁等蟑螂、螞蟻出沒區域，因為螞蟻警覺性高，看到螞蟻繞道別擔心，一次多處放置效果更佳，注意餌盒附近不用噴殺蟲劑，建議一次用完整盒，沒使用的餌盒需密封保存；蟑螂死掉不要清掃，牠們會分食同伴屍體，吃下屍體後，產生連鎖反應一舉消滅蟑東西，不會弄髒手，藥效長達3個月、最快2天滅蟑有感、5天見效。

▲餌盒產生連鎖反應有助一舉消滅蟑東西。

除了餌盒還有凝膠可選擇，因為蟑螂會從排水孔、隙縫爬進屋內，無法有效控制蟑螂出沒在家中的位置，凝膠即可施打在蟑螂喜歡藏匿的隙縫、裂縫、隱密處，減少蟑螂進入屋內的機會。

▲凝膠可施打在蟑螂喜歡藏匿的隙縫、裂縫、隱密處，而且只需要「點點點點」即可，看哪裡有需要就點哪裡，份量也可自己決定，非常方便。

威滅除蟲好本寺同時提供其他蟲害、衣櫥蟲防治方法，其中威滅草本香殺蟲劑，為市售唯一可殺果蠅、蛾蚋在內的6種居家害蟲，天然草本香味不刺鼻，兼具殺蟲、預防蟲害兩相宜；杜絕衣櫥蟲建議使用衣櫃式、抽屜式除蟲片，有效消滅3種衣櫃害蟲，雙向揮發設計藥效長達六個月，記得衣櫃式除蟲片要懸掛在衣服之間、抽屜、置物箱需放在書本及衣物最上方，藥效用盡時會出現「請更換」白色清晰字樣，定期更換保護心愛衣物、書本不被蟲咬。

▲威滅除蟲好本寺 ft.《台灣通勤第一品牌》演繹問事情境。

威滅除蟲好本寺更邀請當紅幽默podcast《台灣通勤第一品牌》演繹問事情境，5 /17歡樂上線，敬請準時收聽！

▲活動期間消費滿額登錄發票抽好禮。

此外，活動期間4/29～6/30於實體、數位通路購買威滅全產品滿259元，即可上官網登錄發票抽好禮，有機會抽精品家電或威滅產品。

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