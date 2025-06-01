陸點名痛批美防長：將亞太變火藥桶　妄想「以台制中」

▲美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席香格里拉對話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在香格里拉對話上表示，若中國試圖以武力征服台灣，美國將介入保台。對此，中國大陸外交部痛批，赫格塞思無視地區國家求和平謀發展的呼聲，兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊中國，大肆渲染「中國威脅論」，充滿挑釁挑撥，「中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

大陸外交部提到，事實上，美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素。美國為維護自身霸權，推進所謂「印太戰略」，在南海地區部署進攻性武器，在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢，正將亞太地區變成「火藥桶」，引發地區國家深切擔憂。

大陸外交部指出，台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿要玩火，「中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止為台獨勢力撐腰打氣。」

▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透社）



大陸外交部強調，南海的航行和飛越自由從來都不存在任何問題，中國在南海問題上始終堅持同有關國家通過對話協商妥善處理分歧，堅持依法依規維護領土主權和海洋權益，「美國才是破壞南海和平穩定的最大因素。」

大陸外交部還說，中方敦促美方切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止蓄意破壞地區和平穩定環境，渲染衝突對抗、加劇地區局勢緊張。

赫格塞斯在香格里拉對話上指出，中國正積極強化軍事力量，改變印太地區現狀，尤其針對台灣的軍事行動已進入實戰演練階段，非單純威嚇。

赫格塞斯強調，美國正重新調整戰略方向，藉此嚇阻「共產中國」的侵略企圖。他並呼籲，亞洲盟友與夥伴應加速提升自我防衛能力，以共同應對日益升高的地區安全挑戰。