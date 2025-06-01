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母嗑藥激戰男友「逼17歲女兒觀戰」　傳性愛片、縱容他脫褲性騷

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲母親把男友帶回家，當著女兒的面嗑藥發生性行為。（示意圖／VCG，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名母親在丈夫過世之後另結新歡，但她涉嫌嗑藥，除了會與男友在17歲女兒面前發生性行為，發送性愛影片給女兒，意圖教唆女兒滿足男友獸慾，還縱容男友多次進入房間對著女兒脫褲露下體非禮。少女最終決定鼓起勇氣寫下親筆信報警，揭發母親與母親男友的獸行。

中國報報導，事發於吉膽島民風純樸一處漁村，少女的父親是當地人，但已在4年前過世，她的母親則是持有馬來西亞身分證的印尼華僑，兩人養育4名子女，17歲少女是家中老二，上有20歲已經出社會工作的哥哥、下有一對就讀中學三年級的雙胞胎妹妹。

大約在一年前開始，母親與印尼籍男友交往後，經常把男方帶回家，不但在家中嗑藥，有時在神智迷糊之際，母親還會當著女兒的面發生性行為，男方還會故意問少女「妳要像媽媽一樣嗎？」

不只如此，母親還會縱容男友獸行，使用鑰匙打開房門，讓男友進入房間並脫褲露出下體，靠近床對少女上下其手非禮，讓少女在睡夢中驚醒。母親還會傳性愛影片給女兒，意圖教唆女兒滿足男友獸慾。

這一切讓少女忍無可忍，在同學與親人的勸說之下，5月26日帶著親筆寫下的2頁狀告書報警，揭發母親和母親男友的行徑，且因為感覺家中不安全，要求警方對她、哥哥與2名妹妹做出人身保護。

少女舉報母親一事在吉膽島傳開之後，一群島民氣憤毆打母親男友，雙方鬧上警局。母親男友傷重入院，另外有2名村民因打人被叫傳召問話。吉膽島漁村鄉村管理委員會秘書袁慶華指出，少女的母親也接受調查，承認有傳性愛影片給女兒，但堅稱是傳錯人，不雅片段已刪除。

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