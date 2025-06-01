買春前驗貨！他摸下體驚覺「正妹有GG」反悔　遭泰變性人暴打

▲斯里蘭卡男子在芭達雅買春卻遇變性人，雙方爆發流血衝突。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅又有變性人與尋芳客爆發流血衝突，一名斯里蘭卡男子在當地海灘鬧區挑選買春目標，他遇到一名女子後便上前詢價，但過程中懷疑對方是變性人，因此提出要求要摸下體驗貨，沒想到發現對方的確不是「真正的女人」，於是拒絕交易，變性女子當場被惹毛，立刻脫下高跟鞋暴打男方，導致該名遊客當場頭部受傷爆血。

根據khaosod報導，警方1日凌晨接獲通報稱，芭達雅海邊爆發流血衝突，有一名54歲斯里蘭卡籍男子頭部受創、鮮血直流，因此將另一名涉案的29歲泰籍變性女子帶回警局訊問。

根據警方調查，雙方疑似是因性交易產生爭執，男子原先同意支付2000泰銖（約新台幣1824元），卻在驗貨過程中反悔不付錢，導致女方不滿爆氣。

變性女子向警方表示，對方主動搭訕詢價，雙方談妥價格為2000泰銖後，男子突然提出要求稱，想要驗貨確認她「是不是女人」。變性人一開始配合讓對方觸摸生殖器，但對方隨後再度出手想要觸碰，卻拒付費用，雙方當場爆發拉扯與肢體衝突。

她同時指控男子先動手攻擊她胸部，她才氣得拿高跟鞋朝男子頭部敲打。

對此，男遊客表示，當時只是想確認對方的性別，因為他懷疑賣淫妹並非「真的女人」，發現對方有男性生殖器官後，便決定取消交易，怎知變性人不滿，當場與他發生拉扯，還突然暴怒，動手傷人。