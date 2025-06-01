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二房不時「挑釁大房」害夫妻失和！　印尼男怒勒斃妻

▲▼二房不時「挑釁大房」害夫妻失和！　印尼男怒勒斃妻。（圖／翻攝自kumparan）

▲印尼男子坦承殺害妻子。（圖／翻攝自kumparan）

記者王佩翊／編譯

印尼爪哇島坦格朗（Tangerang）發生一起狠心殺妻案，一名50歲男子在家中勒斃第二任妻子，只因對方頻繁跑去找大房妻子，引爆夫妻之間的長期矛盾。男子行兇後逃亡，不過很快就被警方鎖定，目前已經被逮捕。

根據印尼媒體kumparan報導，印尼警方指出，該起命案發生在5月29日，50歲兇嫌先是對46歲被害人薩爾穆娜（Sarmunah）施暴，最後用雙手掐住她脖子，直到她窒息死亡。

男子被逮後聲稱，死者是他的二房，他因不滿薩爾穆娜經常跑去找他的第一任妻子，導致家庭衝突不斷，一氣之下才會痛下毒手。

案發後，一名身為摩托計程車司機的鄰居剛好上門想找人，但是發現屋內一直沒人回應，心生疑慮後查看，才驚見薩爾穆娜倒臥在屋中，頸部有明顯瘀青，已經氣絕身亡。

經過調查，警方確認死者最後一次被目擊時，是與丈夫同在屋內。之後便鎖定其為嫌犯，並迅速將他逮捕到案。

警方指出，男子被逮後坦承犯案，而行兇動機則是因為死者長期以來一直跑去找他的第一任妻子，導致大房二房爭吵不休，他才會情緒失控。男子目前已被依印尼刑法第338條及第351條第3項起訴，罪名為「殺人罪或致死傷害罪」，最高可面臨15年徒刑。

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