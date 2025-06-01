聊到心飄走了？12星座「心靈出軌」指數曝

▲聊著聊著心就飄走了？12星座心靈出軌指數曝光。（示意圖／達志影像）

文／阿谷老師

「心靈出軌」比肉體的背叛更讓人難以察覺，也更容易受傷，每個星座面對感情的方式不同，有人三心二意聊不停，有人表面忠誠、心裡卻已經住進了別人。這次透過雷諾曼占卜解析12星座的「心靈出軌」指數，看誰最容易把心借給別人，又有誰即使受誘惑，也能堅守情感防線。

牡羊座：心靈出軌指數70%

衝動來得快，熱情退得也快，當他在你身上找不到熱血感，很容易轉身對別人展開冒險副本，身體沒出軌，但訊息已聊得火熱。

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金牛座：心靈出軌指數30%

穩定第一、忠誠第二，除非你讓他長期缺乏安全感，不然他寧願吃同一碗飯吃一輩子，要小心的是，他一旦變心，很可能是已經深思熟慮過了。

雙子座：心靈出軌指數85%

聊著聊著就出軌了！雙子的大腦有太多分頁，對新鮮人事物總是充滿好奇，也許他沒想離開你，但同時跟三個人曖昧對話對他來說是日常。

巨蟹座：心靈出軌指數40%

巨蟹心裡住著個傳統家庭魂，婚姻是他的保護殼，但若你讓他感覺不到溫暖，他會悄悄把情感寄託在別人身上，直到他不再想回家。

獅子座：心靈出軌指數75%

獅子不主動劈腿，但他很難拒絕崇拜與讚美，如果另一個人更懂得給他舞台，他可能會不知不覺，把心思從你這裡轉移走。

處女座：心靈出軌指數35%

他沒空出軌，因為忙著挑剔你，處女座通常很自律，就算心裡有小波動，也會用「這樣不對」來壓制，但長期忽視他的情緒需求，還是會讓他默默另尋理解者。

天秤座：心靈出軌指數80%

天秤很難拒絕曖昧，尤其是氣氛對了的時候，他不一定會踏出那一步，但在心裡偷偷與人共舞，是他常見的內心戲。

天蠍座：心靈出軌指數50%

你不背叛他，他就死忠，但若感情中出現信任裂縫，他會開始用冷靜又隱密的方式尋找情緒出口，不見得立刻轉身，但一旦走了，回頭率幾乎為零。

射手座：心靈出軌指數88%

他不認為這叫出軌，他覺得那只是交流、探索、分享人生，射手的心很大，若你綁得太緊，他會用自由的名義讓心飄走。

摩羯座：心靈出軌指數45%

摩羯再無聊也不容易亂搞。他對感情的耐力驚人，但不代表沒有情緒。如果你長期讓他覺得「這段關係沒效益」，他會默默退出，然後在別處開新局。

水瓶座：心靈出軌指數90%

他可能正眼都沒看別人，但已經跟人心靈共振到火星，水瓶最容易發生的是精神伴侶型心出軌，有時你還以為他在談藝術，其實他已經愛上別人的靈魂。

雙魚座：心靈出軌指數77%

他沒出軌，他只是被感動了、被理解了、被愛包圍了。雙魚的心很柔軟，一不小心就被情緒牽走，明明還愛你，但也同時對別人心動，自己都搞不清楚怎麼回事。