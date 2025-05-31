端午節別犯5大禁忌！專家教你做「最強招財午時水」

▲阿谷老師提醒，民眾可以趁端午節中午製作午時水，替自己招財。（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

今天是一年一度的端午節，千萬別錯過今年「最強招財水」！建議民眾可以自己在家裡用「3種方式」製作屬於自己的招財午時水，另外端午節還要留意「5大忌諱」，小心別犯，以免影響自己的氣場。

端午節的中午可以準備一桶煮過或是濾過的飲用水，放在陽光下曬15~20分鐘，就完成發財午時水，之後用乾淨的容器裝好，放在家中的財位，第二種方法是多準備8枚50元硬幣，用鹽和清水洗過後，跟午時水一起煮沸，擦乾淨後放在自己的錢包、金庫或抽屜，第三種方法是家中如果有聚寶盆風水珠，可以把午時水放一些進去。

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而除了發財午時水之外，端午節有以下「5大忌諱」，千萬別誤觸，以免影響自己的氣場和運氣。

忌諱1：不要送整串肉粽

這可能有送「（送肉粽）吊死鬼」的意思，建議要看對方有沒有忌諱，或是收到的時候，自己把粽子串剪開。

忌諱2：體弱者、年幼孩童、孕婦要「躲午」

其實主要是端午節陽氣旺盛，人容易衝動行事，這些人可能在這時候容易遇到危險，所以通常也建議戴香包在身上，有驅邪效果，避免被意念干擾。

忌諱3：掛艾草時間要在下午3點前

有一種說法是，這個時節陰氣比較重的無形眾生會往陰暗處躲，例如家門、騎樓、庭院，這時候可以掛芙蓉、艾草來趨吉避凶，跟無形眾生說這個家有住人，請他離開，避免家中的人會沖煞和冒犯，下午3點前陽氣最旺。

忌諱4：戲水和爬山

這時間要避免去陰氣重的地方，可能會招來不好的運氣和干擾，甚至也有水鬼「抓交替」的說法，

忌諱5：不要行房

這天陽氣很旺，是容易流汗最多的日子，這時陽氣消散速度會特別快，陽氣會大量耗損，磁場會變得比較不好。