還單身？530後「5星座」戀愛開外掛　愛情運強到擋不住

▲很想脫單嗎？快看自己戀愛運旺不旺！（示意圖／視覺中國）



記者黃稜涵／綜合報導

「530」音同「我想你」，是不是默默也開始對某人心癢癢了？如果上半年你還是一個人孤單覺得冷，別灰心，下半年愛情好運準備登場，有些星座更是會直接迎來戀愛大翻身，清水孟國際塔羅小孟老師揭曉「530後戀愛最旺」TOP 5星座，你上榜了嗎？

第五名：射手座



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熱情如火的射手們，一向愛自由又愛交朋友，但也常被爛桃花纏身，不過下半年，終於迎來愛情轉運期，你有機會遇到一個讓你安心又不綁住你自由的好對象，真心陪你玩、也懂你需要空間。記得多觀察身邊那些默默對你好、互動自然的人，愛情可能早就在你身邊等你發現！

第四名：雙魚座



感情豐富、情緒細膩的雙魚，過去老是愛上不對的人，辛苦又心累，但從530後開始，你的戀愛運將大幅回升，不適合的緣分會自動淘汰，真愛將浮出水面。這次遇到對的人，請用成熟的心去經營，少一點多情、多一點珍惜，就能穩穩邁向幸福。

第三名：天蠍座



下半年的你，簡直魅力大爆棚！天蠍本來就有神秘吸引力，這次更是電力滿點，桃花一朵接一朵，不過，要進入天蠍的心可沒那麼容易。但放心，下半年有機會出現讓你真正動心的人，心靈契合又懂你的人就在不遠處，單身天蠍快打開交際圈，派對、聚會都別錯過！

第二名：巨蟹座



巨蟹們上半年戀愛路卡卡，舊情未了、新情難開。不過好消息來了，下半年你的感情將撥雲見日！你會遇到懂你、呵護你的對象，爛桃花也會自動退散，請張開心胸，給幸福一個機會，好好把握這段戀愛運最強的時期，愛神邱比特已經準備為你射箭囉！

第一名：獅子座



恭喜獅子座，下半年你就是戀愛圈裡的超級巨星！不僅人氣超旺，連魅力指數也飆到天花板，走到哪都有人對你心動，請放下拘謹，展現你的自信與熱情，大方去認識新朋友、接受新戀情，單身獅子脫單指日可待，穩定交往中的獅子也會感情加溫，幸福感爆棚！