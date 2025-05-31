媒體稱「三階投票躺平也能罷免15藍委」　罷團駁：怎麼可能

▲罷團掃街。（圖／刪除薇害提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免即將進入第三階段，雙北罷團今（31日）聯合造勢宣講，對於有媒體報導稱，即便罷團從現在起「躺平不做事」，三階投票也能成功罷免15席藍委。對此，罷免國民黨立委葉元之團「板橋大刪元」發言人茉莉表示，這一、兩天也看到三階只要躺平就可以選贏的說法，「這實在是太可笑了」。如果大家有看到罷團在二階連署多辛苦，就可以明白，催出三階要比二階還更多人出來投票，怎麼可能躺平就贏？

雙北罷團今聯合舉辦「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會。罷團表示，全台大罷免活動預計將有31團有望進入第三階段，雙北所有罷團將持續宣傳罷免，為大罷免活動持續升溫，並與選民溝通互動，面對國民黨堅強的基層選戰動員能力，與龐大的選舉看板和地方樁腳，各罷團也會盤點手中資源，針對地方選民結構進行最有效地溝通，面對各種罷免亂象與謠言，以及國民黨團一連串造假連署的因應，以及政治語言的攻防，也都會有所回應。

有媒體報導稱，大罷免情勢樂觀，即便罷團從現在起「躺平不做事」，三階投票也能成功罷免15席藍委。對此，茉莉駁斥，這明顯是謠言，國民黨立委啟動第三階段出來投不同意罷免票的作戰後，他們的網軍也開始動作，在輿論場上散布各種對公民團體不利的流言。

茉莉直言，這一、兩天也看到三階只要躺平就可以選贏的說法，「這實在是太可笑了」。如果大家看到罷團在二階連署有多辛苦，就能夠明白，催出三階要比二階更多人出來投票，怎麼可能躺平就贏？但凡有看新聞或罷團傳遞出來的資訊，就知道這是國民黨立委對罷團提出反制作法之一。