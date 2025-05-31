美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

綜合外媒報導，美國不願具名官員透露，川普政府打算將對台軍售規模提升到超越其第一任期的程度，以抗衡大陸對台軍事施壓之際，達到嚇阻之效。美方也向台灣在野黨喊話，希望不要阻擋民進黨政府將國防預算拉高國內生產毛額（GDP）3%的努力，「這不是政黨問題，而是生存問題」。綠委王定宇30日表示，美國等盟友高度關注台灣在2027年前的防衛強化，藍白聯手不僅在年度國防預算上刪減凍，對於特別預算中有關國土安全部分都揚言要刪光。主要盟友如美國也相當關注，是否形成壓力，就看在野黨是否有感受到。

美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，目的是在中國持續對台施壓之際，加強對台灣的軍事嚇阻力。根據2位美國官員透露，未來4年對台軍售的批准金額預計將高於川普第一次執政時的183億美元（約新台幣5463億元），甚至可能「輕鬆超越」當時的水準，遠高於拜登任內的約84億美元（約新台幣2507億元）。

根據《路透社》報導，華府官員強調，「總統本人和我們整個團隊都很清楚，提對台『硬嚇阻』能力是當務之急」，並透露目前正與台灣密切合作，規劃新的軍購案，只待台灣確保預算到位即可推動，「這是總統的立場，也是我們所有人的立場。」

對此，王定宇表示，美國以及相關民主盟友非常關心台灣和平穩定，特別在中共解放軍建軍100周年的2027年前，對台灣提升自我防衛嚇阻力量尤其重視，美方對台軍售項目質跟量都會大幅提升，並專注在不對稱戰力、即戰力建構，強化台灣跟盟軍之間的聯合演訓以及現代化訓練。

王定宇指出，這個當下，民主盟友當然會特別關心台灣自我防衛決心 執政黨、行政部門宣示國防預算將會提升到3%、也不排除更多，特別要看我方需求以及能採購項目，執政黨展現自我防衛決心，也確實要編列預算，令人憂心的是，藍白聯手不僅在年度國防預算上刪減凍，對於特別預算中有關國土安全、海巡署部分都揚言要刪光。

王定宇說明，後續除了國土安全韌性提升的特別預算，賴政府會就未來五年期台灣國防整體提升、預算加大，據了解可能會提出特別條例與特別預算，但藍白已經聯手對國防年度預算動手、也揚言刪減光特別預算中有關國土安全、防衛韌性部分，國家接下來要提升國防的特別預算是否能通過，不只台灣關心、主要盟友如美國也相當關注。

對於美方關心，王定宇透露，台美國會特別聯誼會朝野立委訪問華府時，不管是行政部門、國會部門還是國防部等等，都有對台灣國防預算刪減凍表達關心，這樣的關心希望各界人士能夠聽進去，畢竟別人對我們國家安全的關心不可能比我們自己更多，如果自己無法展現防衛決心、對安全的在意，別人為何要關注更多？這是基本邏輯。

王定宇表示，除訪美外，近期也有許多主要盟友來到台灣，接觸台灣行政部門及國會，多少都有表達對國防預算、國土韌性特別預算以及後續加大國防投資的特別條例跟預算，是否能順利得到在野黨支持，他們都在看，是否形成壓力，就看在野黨是否有感受到。國防安全應該超越黨派，國家利益優先民眾才能安心、才能自助而後人助。