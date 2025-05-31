他吃海底撈「用1招省200元」　網罵翻！店家：不能自己帶

▲海底撈有多種湯底口味可以選擇。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

海底撈店內販售的湯底價格，與市面上販售的湯底價格有一定落差。近日就有網友發文表示，他日前到海底撈用餐時，拿出海底撈在外販售的湯底，發現不僅味道一樣，還現省了200元！直呼海底撈服務真的很好。但貼文一出，不少網友都直搖頭。

有網友在Dcard上，以「海底撈可以自帶鍋底欸」為標題發文，提到海底撈現在是不能自備食材到店內的，但因為他帶的是海底撈在外販售的湯底，因此就詢問店家，是否可以自備湯底？結果店家就說，如果是海底撈自己的湯底，是可以的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，海底撈市售的湯底味道，與店內的湯底味道一模一樣，但因為他自備湯底的關係，等於現省了約200元。他也直呼，海底撈的服務真的很好！

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「道德上我覺得不太好，進餐廳的餐點售價就是包含服務、環境、器材等等的，即使你也有點其他東西，但湯底售價裡除了湯底本體以外的費用都被你逃掉了，道德上就是覺得沒禮貌」、「自己貪心的舉動做過一次就算了，不要分享出來搞到一堆人都這麼幹」、「不要亂教，店經理只是懶得計較而已」、「得了便宜還賣乖」、「現在乞丐能做到的程度，已經超乎我的想像了」。

稍早《ETtoday新聞雲》記者致電海底撈，店家回應，即便是海底撈販售的湯底，同樣不能帶進店內，「不好意思」。店家也說，其實在店內點湯底的價格，不會和外面販售的價格差太多，還是建議直接到店內點，如有其他需要也可再詢問服務人員。