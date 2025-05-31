端午節闢謠！2招破解「粽子送整串」禁忌　建議靠近水域陰陽調和

▲端午節有划龍舟的習俗。（圖／翻攝ruan.c__）

記者葉國吏／綜合報導

端午節禁忌多，不過民俗學者溫宗翰有不同觀點，尤其是「粽子不能送整串」、「不能去海邊會被抓交替」等，表示根本就是沒根據的胡謅。

有命理學家發文指出端午6禁忌，其中包含「端午忌去醫院探病，陰氣重之地」、「禁慾不要行房」、「不要去森林與山上」、「不要在當天送整串肉粽」、「端午不要去海邊」、「不要亂丟平安符」等。

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對此禁忌民俗學者溫宗翰在臉書發文「端午闢謠」，指出其實「五月節需要靠近水域，陰陽調和」，節俗邏輯希望在這陽氣鼎盛之時，靠近水域，所以才有划龍船習俗；或是洗浴喝午時水，以清理不淨，陰陽調和。

▲有命理專家提醒，粽子不宜整串送人。（圖／記者游瓊華翻攝）

至於粽子不能送整串，溫宗翰表示台灣民俗送人粽子代表對方家有喪事，帶孝（也稱戴孝）中，稱之「送節」；吃粽時要解開，不能剪開，稱之為「解敨」，象徵事情發展順利。剪開是散粽，等於家裡不健全，有人離開，要送人粽子可以用解開的粽子，避免忌諱，或將整串粽子用一塊錢賣給對方，也能避免帶孝禁忌。

至於端午節是否能行房，溫宗翰則說沒有意見，天氣那麼熱，實在不容易行房吧。端午節自古以來便被視為「惡月」，所以不是好日子，互道安康、平安，是祝福語，確實比快樂適合，但還稱不上是禁忌。