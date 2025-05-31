端午節「國道18處路段」恐塞　國5北上堵到半夜

▲端午節國道有18處易塞路段。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

端午連假今天(31日)邁入第二天，國道預期將有出遊和北返車潮，全天有18處易塞路段，國5北上車流上午11時後就會出現，午夜24時後才能紓解，宜蘭到坪林北上路段恐連堵13小時，行車時間為平常的7倍。

今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，高公局預判國道全天將有18處易塞路段。

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其中，國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等，都是今天瓶頸路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

今國道疏導措施則包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。