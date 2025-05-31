今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

▲今天是端午節，傳統習俗會吃粽子。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天是端午節，傳統習俗也稱為「五毒日」。清水孟國際塔羅小孟老師提醒6個禁忌，像是不要送「整串肉粽」，容易形成繩煞；且別去海邊小心被抓交替。

1、端午忌去醫院探病，陰氣重之地

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先秦時代認為農曆5月是毒月，因此農曆5月也稱為「五毒月」。對應目前新冠疫情也是病毒，因此特別要小心疫情，要勤洗手忌群聚。

2、禁慾不要行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在5月要禁慾，務必齋戒。其因端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵。且要吃清淡，不要殺生，最好吃素以保平安。

3、不要去森林與山上

5月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，草叢樹林山上很多蟲、蛇、鼠、蟻。因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易被蟲蛇咬傷。

4、不要在當天送整串肉粽

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂。因此端午節當天送人粽子，要用散裝的比較好。

5、端午不要去海邊

端午節水鬼出沒，容易抓交替，沒事不要去海邊。以科學面來說，端午也是梅雨季節，因此海邊容易下雨，溪水暴漲，易發生水厄。

6、不要亂丟平安符

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易脾氣不佳遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延。因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

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