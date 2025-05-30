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楊梅休息站又自撞！酒駕男吹出0.53　還開啟輔助系統直直衝

▲魏姓男子今天凌晨駕車行經國一南下楊梅休息站時，不慎自撞分隔島肇事，國道二隊到場處理，肇事輛車頭嚴重毀損。（圖／國道二隊提供）

▲魏姓男子今天凌晨駕車行經國一南下楊梅休息站時，不慎自撞分隔島肇事，國道二隊到場處理，肇事輛車頭嚴重毀損。（圖／國道二隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南下楊梅休息站前今（30）日凌晨發生轎車自撞分隔島事故，國道二隊指出，肇事魏姓男子自撞分隔島肇事，車頭嚴重毀損，所幸人未受傷，警方酒測時測出每公升0.53毫克已超過標準值，魏男才坦承上路時有開啟輔助系統，疑似未注意前方狀況而肇事，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

國道1號楊梅休息站近3年來發生至少5起事故，其中2起為開啟輔助駕駛系統肇事，另3起則駕駛分心肇禍，其中今年農曆春節前1月25日發生電動車自撞入口分隔島事故，導致電動車起火造成4死4傷慘劇，該起事故引發社會廣泛討論，不少網友質疑楊梅休息站啟用3年來自撞事故連連，與路型設計、標示不夠清楚有關。但據高公局統計，許多小型休息站隨時都是客滿狀態，代表有一定需求，且楊梅休息站相關設計均符合規範，發生事故並不代表其他休息站就不會發生。

國道二隊指出，今天凌晨4時46分許，國道一號南向71.3公里楊梅休息站前發生交通事故案，31歲的魏姓男子駕駛自小客車自撞楊梅休息站分隔島事故，警方到場處理時，發現肇事車頭與車身嚴重毀損，所幸魏姓駕駛並未受傷，員警進行酒測時，其酒測值每公升為0.53毫克，已超過標準值；魏姓男子坦承上路時有開啟輔助駕駛系統，疑似未注意前方狀況而肇禍。警方將其帶回隊部偵訊，依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，現場於清晨5時8分排除。

▲魏姓男子今天凌晨駕車行經國一南下楊梅休息站時，不慎自撞分隔島肇事，國道二隊將肇事輛拖回隊部處理。（圖／國道二隊提供）

▲魏姓男子今天凌晨駕車行經國一南下楊梅休息站時，不慎自撞分隔島肇事，國道二隊將肇事輛拖回隊部處理。（圖／國道二隊提供）

國道二隊呼籲，用路人駕車時務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」，勿心存僥倖酒駕上路，酒駕肇事除須負刑事責任，更害人又害己。駕駛人應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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