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大溪神農文化祭啟動　蘇俊賓秀自創順口溜開場

▲大溪神農文化祭啟動

▲大溪神農文化祭啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓17日出席「2025大溪客庄神農文化祭活動」表示，大溪區永昌宮神農文化祭，不僅是一場地方宗教慶典，更是一場文化傳承盛會，從許多在地青年的積極加入，每屆參與的人數也越來越多，可以展現出深厚的地方凝聚力與文化認同。

大溪永昌宮與龍潭龍元宮之間擁有深厚的歷史淵源，透過今、明兩日的徒步遶境與環區遶境，也進一步串聯神農文化祭與大溪大禧的節慶精神。蘇副市長並以自創的順口溜開場：「從一層到三層，大溪處處有好神；四廿六、六廿四，大溪月月有好事」。

蘇俊賓說：神農文化祭（4月26日）與大溪大禧關聖帝君誕辰慶典（6月24日）從歷史來看，都是大溪重要的文化軌跡。期許未來兩大盛會能夠成為推動，成為大溪文化觀光品牌雙引擎，為地方節慶注入持續性發展的動能，期待未來互相呼應，讓影響力能夠達到最大。

▲大溪神農文化祭啟動

今天擔任開場演出的嘉天宮同義堂，也是大溪大禧踩街遶境社頭的一支隊伍，蘇俊賓提到去年就曾前往嘉天宮拜師練習，並在大溪大禧遶境時客串一角，今天到現場也再次小試身手，並與張書武總幹事相約今年再一起參加大溪大禧踩街遶境

客家局長范姜泰基表示，本屆「客庄神農文化祭」活動由客家局補助大溪區公所辦理，永昌宮座落於大溪南興里，是大溪兼具歷史底蘊與人文風采的重要客庄聚落，今年特別打造以「屈禮」為主題的神陣表演，由風、雨、雷、電四位護法真人演繹帶出神農信仰的自然精神，並由嘉天宮的大溪客家子弟詮釋關平與周倉神將，展現大溪特有的三進三退屈禮陣腳，融合戲劇、音樂與民俗儀式，充分彰顯客家文化的藝術價值與精神內涵。

文化祭亦結合多項藝文與教育活動，涵蓋客語祖孫共學、風土市集、開講講座、音樂演出與手作工作坊等，期望在推廣神農信仰文化的同時，喚起民眾對客庄傳統的重視，進一步達成文化創新與永續傳承的目標。大溪區長徐景揚表示，大溪永昌宮主祀神農大帝，自2023年起結合地方創生團隊與在地團體，共同舉辦「客庄神農文化祭」，藉由傳統慶典與當代文化融合，形塑大溪具在地特色的文化品牌。

今（114）年文化祭於5月17日至18日登場，活動內容豐富多元，包括結合客家八音與真人扮仙演出的「鬧熱神農陣」、廟埕市集、音樂會、風土體驗、童玩闖關與風土特展等，並邀請龍潭龍元宮首度進行會香遶境，重現兩廟百年結緣的分靈歷史。5月18日舉行的「神龍鬧鎮」則象徵著五穀豐收與庇佑大地，讓信眾透過行腳實踐對信仰的堅持，並串連大溪「四廿六」與普濟堂「六廿四」形成雙品牌宗教慶典。

包括：市議員李柏坊、陳治文、市府客家局長范姜泰基、大溪區長徐景揚、永昌宮主任委員楊成雙等、大溪里長聯誼會會長黃文中、大溪社區理事長聯誼會會長林首均一同出席活動。

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