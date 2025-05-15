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土石方棄置缺乏配套　蘇俊賓籲加強全方位廢棄物管理機制

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對院會中討論土石方棄置問題，建議拓增去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬與修法作為解決對策。（圖／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對院會中討論土石方棄置問題，建議拓增去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬與修法作為解決對策。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（15）日出席行政院會，針對院會內討論「打破權責壁壘-建立全方位廢棄物管理機制」計畫，蘇俊賓認為，土石方棄置問題應以拓增去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬與修法作為解決對策。目前行政院推動重大建設計畫多數僅止於規劃開發與產值等動脈產業建設，對開發環境影響配套靜脈產業等等較少著墨，應該一併納入考量。另外應導入科技鑑別方式解決營建廢棄物與土石方難辨的關鍵問題，期待補足現行資源再利用，才能完備全方位廢棄物管理機制。

針對行政院院會今天討論全國營建剩餘土石方量已較2016年已成長75%，蘇俊賓指出，伴隨著國家重大建設如南北大矽谷及防災型都市更新等，現階段多著眼於投資規模、產值與產業效益等動脈產業發展思維，忽略建設過程中所衍生大量建築廢棄物與剩餘土石方無處可去窘境，若沒有足夠土方收容場所或處理設施等靜脈產業搭配，未來勢必將面臨到嚴重的違法棄置風險。

蘇俊賓提及，監察院於今年3月曾就行政院對於「營建剩餘土石方處理法」草案之審議及政策指導未能積極有效、內政部暨所屬國土管理署訂定之「營建剩餘土石方處理方案」位階過低，缺乏法律授權且與相關法規範疇重疊，權責不清、無法整合等缺失進行糾正。行政院今提出「資源循環推動法」及「營建剩餘土石方處理法」加強管理，提醒除營建廢棄物與土石方外，目前所謂可資源循環再利用物質例如瀝青刨除料，也面臨去化困難。

此外，根據統計，全台三年來大約產生1500萬噸的瀝青刨除料，目前受限於法規或市場實際需求，再利用率僅約15%，等於有一千多萬噸堆置或去向不明，造成潛在污染與管理的模糊空間。其餘如廢玻璃纖維粉等也被發現打著資源循環的名號卻遭任意棄置，全台各地都有類似案例。

蘇俊賓強調，目前各縣市環、警人員第一線執行砂石車攔查作業，營建剩餘土石方土質分類為七類（B1-B7），此等分類並未明訂容許雜質比例以判定是否為廢棄物。實務上業者可能以三明治方式分層裝載，將廢棄物隱藏於下層，造成稽查死角，混淆土石方與廢棄物判別結果。建議環境部與內政部應共同制定判定原則或標準，明訂夾雜物的容許比例，導入科技化判別儀器，有了具公信力驗證機制，稽查人員也可明確的判定，同時亦可減少人力負荷。

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