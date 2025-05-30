嘉義縣海洋污染搜救演練　 模擬化學品洩漏引發火災搶救

▲▼ 海洋污染零容忍！嘉義縣跨域合作搜救演練 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為持續提升對海洋污染災害的快速應變與聯合處置能力，嘉義縣政府29日於布袋商港北三碼頭舉辦「海洋污染應變暨區域搜救演練」，邀集中央、地方13個公私單位參與，模擬實際災害情境，啟動複合式擴大應變演練，展現面對突發海洋污染事件的整備成果與協同應對能量。

演練由環保局長張輝川主持，涵蓋油品及化學品污染事故通報、應變中心成立、海上攔油與汲油清理、災因調查與賠償研議、聯合應變會議召開等完整流程，並首度模擬「化學品洩漏引發火災」複合式災害情境。

劇本設計情境為布袋號貨輪進行駁油作業時，發生柴油洩漏並伴隨甲苯化學品外洩導致甲板起火，更模擬船員落海受困等緊急情況，全面考驗處置能力，亦推演污染物隨海流向南擴散至好美里濕地潟湖開口處，因污染範圍超出本縣潮間帶應變量能，需跨區向台南市請求支援，實地驗證區域聯防與資源整合的可行性與必要性。

張輝川表示，嘉義縣擁有10處漁港、1處遊艇港與1處商港，面對潛藏的海洋污染風險，災害發生後的「黃金應變時間」至關重要，唯有各單位迅速聯合應處，方能有效降低對海洋生態及沿岸資源的衝擊，透過實兵實境演練，強化橫向聯繫與區域聯防合作機制，為未來海洋污染災害應變奠定穩固基礎。

嘉義縣政府長期致力於海洋保育與污染防治，秉持「預防重於搶救、整合提升效率」的原則，透過本次演練整合多個政府機關、民間事業單位與志工團體能量，展現跨域、共治的強大行動力。

根據「海洋污染防治法」，造成嚴重海洋污染，最重者可處7年以下有期徒刑，罰金最高可併科達1億元，環保局提醒船長與船舶所有人應嚴格遵守法規，落實應變演練，備妥必要器材，一旦發生事故應立即啟動應變措施，避免受罰。

民眾如於嘉義縣海岸、海域、港區或出海口發現船舶漏油等污染情形，應立即撥打公害陳情專線0800-066666，或海巡署緊急服務專線118，通報相關單位，守護嘉義的海洋資源與生態永續。